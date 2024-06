L’oroscopo di martedì 11 giugno

O roscopo di martedì 11 giugno. Come di consueto le previsioni giornaliere del nostro astrologo Stefano Vighi.

Ariete (21 marzo – 20 aprile) – Segno di Fuoco

Ci sono momenti che si aspettano da noi coraggio, la voglia di fare andando oltre paure e esitazioni. Ci sono cieli che ci chiedono di fare la nostra parte, come state facendo.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Segno di Terra

Qualcosa di intimo e di interiore vi impedisce forse di rompere, di compiere una svolta e di decidere di vivere diversamente. Ma forse cambierete idea.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Segno d’Aria

Il vostro Mercurio, felice di essere con voi, può contare sulle emozioni. Per questo il presente vi vede carichi e forti, sempre presenti quando ce ne sarà bisogno.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Segno d’Acqua

Saprete ascoltare ogni cosa, ogni voce, forse per trovare sempre lo spunto migliore e vivere di bellezza, di cose piacevoli e speciali. Non male come proposta.

Leone (23 luglio-23 agosto) – Segno di Fuoco

Questa Luna vi convincerà a essere sempre estremamente logici e obiettivi, provando a capire il senso di certi dubbi o paure per poi trovare soluzioni, alternative.

Vergine (24 agosto-22 settembre) – Segno di Terra

Qualcosa sembra sostenervi, dandovi sempre la forza per esserci e per compiere le scelte importanti, quelle che contano. Vivete ogni cosa senza pensarci troppo.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Segno d’Aria

Qualcuno potrebbe essere critico nei confronti di certe vostre idee o proposte che mostrano qualche difetto, qualche lacuna. Accettate le osservazioni senza arrabbiarvi.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Segno d’Acqua

Avete voglia di chiarire ogni cosa, di essere diretti e sinceri fino in fondo pur di non lasciare nulla in sospeso. Una trasparenza necessaria anche se scomoda.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Segno di Fuoco

Vi verrà facile e spontaneo assecondare certe persone, fare cose che soddisfino le aspettative di qualcuno. Per questo vivete un momento ricco di connessioni.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Segno di Terra

Avete bisogno di sfidare i vostri limiti per scoprivi più forti di quanto credevate, per dimostrare a voi stessi che sapete fare di meglio e di più. Siete tonicissimi.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Segno d’Aria

Per poter svolgere bene un compito o una missione avrete bisogno di mettere da parte certi dubbi e vivere convintamente ogni cosa. Siete alla ricerca di conferme.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Segno d’Acqua

Qualcuno sembra essere contento e soddisfatto delle cose che fa, delle sue scelte, delle sue occasioni. Un esempio che vi ispirerà, un invito nell’essere convinti di ciò che siete.