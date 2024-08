Ariete (21 marzo – 20 aprile) – Segno di Fuoco

Emozioni e umori in netto miglioramento grazie alla vostra capacità di sape cogliere solo il meglio del presente, senza essere troppo esigenti o razionali.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Segno di Terra

Finalmente il tono sembra migliorare, perché è più facile dire e inventare, perché non percepite più blocchi e ostacoli nelle vostre relazioni. Sorrisi.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Segno d’Aria

La nuova opposizione lunare sembra soffiare sulle passioni del momento, sui quei desideri che rendono parecchio intenso e rumoroso il presente. Esagerate..

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Segno d’Acqua

Preferirete inventare e sognare piuttosto che cambiare concretamente qualcosa. Per un momento da dedicare ai sogni e alla fantasia, luoghi dove state bene.

Leone (23 luglio-23 agosto) – Segno di Fuoco

Ritroverete passione e bellezza, la voglia di inventarvi nuove storie per dare un senso e un calore al presente. Non avrete però fretta di raccontare le passioni.

Vergine (24 agosto-22 settembre) – Segno di Terra

Attenzione a non lasciare che certe emozioni possano influenzare il vostro modo di agire o di fare. Tenete separati cuore e mente, per non commettere errori.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Segno d’Aria

Avete più voglia di esprimervi, di comunicare, raccontando cose fantastiche, inventandovi situazioni e colorando di bello ogni pensiero. Simpaticissimi.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Segno d’Acqua

La Luna vi farà amare i sogni e le passioni, ma non vi consente ancora di fare qualcosa di davvero importante o rivoluzionario. Rilassatevi, rimandate.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Segno di Fuoco

Davvero Marte e Giove vi sfidano a vivere sempre e solo al massimo il momento. Davvero avrete voglia e bisogno di esprimere energie allo stato puro.

Capricorno

Il presente sembra portarvi tranquillità e calma, in pieno stile estivo. E non avete ragione per cambiare il momento. Godetevi questa pace d’agosto.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Segno d’Aria

Finalmente certe emozioni smettono di condizionare il vostro momento, impedendovi di essere ciò che vorreste essere, di fare cose particolari. Siete liberi.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Segno d’Acqua

La Luna si sposta accendendo tensioni e passioni nel vostro presente. Provate a controllare i sentimenti, a non essere troppo diretti o spontanei con nessuno.