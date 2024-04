L’oroscopo di martedì 16 aprile

O roscopo di martedì 16 aprile. Come di consueto le previsioni giornaliere del nostro astrologo Stefano Vighi.



Ariete (21 marzo – 20 aprile) – Segno di Fuoco

Emozioni alla riscossa, energie dell’anima che si fanno sentire e vedere. Per questo avete voglia di qualcosa di bello, di luminoso, di cose che non vi possano annoiare.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Segno di Terra

Si complica un po’ il vostro rapporto con le emozioni, forse perché un dubbio o un sospetto pesano, perché non vi lasciano del tutto tranquilli.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Segno d’Aria

Avrete voglia e bisogno di sapere sempre la verità, così farete domande aspettandovi sempre risposte precise, soddisfacenti. Perché dovete capire.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Segno d’Acqua

Qualcosa vi rende dubbiosi, incerti, impedendovi di agire velocemente, di fare le cose in maniera immediata. Prendetevi tutto il tempo che vi serve.

Leone (23 luglio-23 agosto) – Segno di Fuoco

Le emozioni oggi sposano un certo orgoglio, il bisogno di vedervi riconosciuta la giusta importanza. E non avrete paura di metterlo in chiaro.

Vergine (24 agosto-22 settembre) – Segno di Terra

Continuano le incertezze legate ad un Mercurio che non sa e che si confonde. Dunque non chiedete troppo a voi stessi, accontentandovi di piccole cose.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Segno d’Aria

Per poter veramente credere ad una promessa avete prima bisogno di capire, di indovinare certe realtà, mettendone a fuoco ogni dettaglio. Fatelo.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Segno d’Acqua

Sul posto di lavoro sembra esserci bisogno di nuova chiarezza, di capire meglio che cosa muove certe situazioni, che cosa c’è dietro successi o divieti.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Segno di Fuoco

La Luna oggi vi rende forti e coraggiosi, talmente tanto da aiutarvi a dire ogni cosa, a spiegare tutto quello che sentite importante. Non dovete tacere.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Segno di Terra

Qualcuno potrebbe fare domande, chiedervi qualcosa che non gli è troppo chiaro. E voi provate a rispondere, così da lasciare che prenda un’iniziativa.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Segno d’Aria

Tensioni emotive in vista con qualcuno. Siete davvero sicuri di non nascondere niente, di non tacere qualcosa di importante? Pensateci bene.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Segno d’Acqua

Il presente diventa meno divertente, meno simpatico per colpa di una Luna che si carica di dubbi. Un pensiero o un sospetto potrebbero insomma rallentarvi.