O roscopo di martedì 16 gennaio. Come di consueto le previsioni giornaliere del nostro astrologo Stefano Vighi

zodiac wheel, astrology concept, hand with zodiac wheel, know your zodiac sign, believe in the stars, see the future

Ariete (21 marzo – 20 aprile) – Segno di Fuoco

Questo cielo confonde un po’ i discorsi e le parole, dunque meglio usare prudenza e attenzione mentre dite, quando esprimete.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Segno di Terra

Siete in vena di dire, di confessare e di ammettere certi desideri, alcune cose che vorreste ottenere. E il cielo vi concede di farlo.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Segno d’Aria

Siete un segno molto comunicativo, ma non oggi. Non ora, mentre le stelle complicano i discorsi imponendovi calma e lentezza.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Segno d’Acqua

La Luna vi rende un po’ scettici, non sempre disposti a credere a certe promesse o ad inseguire alcuni percorsi. Siate prudenti.

Leone (23 luglio-23 agosto) – Segno di Fuoco

Il Sole vi aiuta a credere anche nelle cose meno probabili, liberando il vostro amore per il sogno. Quello bello, che vi piace.

Vergine (24 agosto-22 settembre) – Segno di Terra

Le stelle amplificano la vostra propensione verso la prudenza, verso il bisogno di capire e di afferrare rischi e possibilità. Wow!

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Segno d’Aria

Siete molto attenti ai dettagli, a come le cose sono dette o fatte. E oggi il cielo sembra rendervi molto sensibili alla forma. Troppo?

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Segno d’Acqua

Vi sentite liberi di credere, di pensare e di provarci. Perché le emozioni vi amano e vi danno ragione. Via alle passioni.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Segno di Fuoco

Resta in voi una certa diffidenza verso un presente che promette ma che non mantiene. Fate sempre a modo vostro.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Segno di Terra

Avete voglia di abbracciare le persone con le parole, coinvolgendo tutti in idee e iniziative che curate con molta attenzione.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Segno d’Aria

Non siete voi gli unici ad essere originali. Osservate come qualcuno oggi si muova in modo diverso e fuori dagli schemi. Vi piace!

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Segno d’Acqua

Nettuno si accende liberando in voi idee e pensieri, avvicinandovi ancora di più ai sogni. Per un martedì che adorerete indossare.