Ariete (21 marzo – 20 aprile) – Segno di Fuoco

Qualcosa sembra impedirvi di dire, di parlare liberamente e apertamente circa qualcosa di importante. Difficile però capire se si tratti di qualcosa di concreto oppure no.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Segno di Terra

Non riuscite proprio a concedervi un sogno senza metterci della logica, del buon senso. Qualcosa di certamente utile ma che vi impedisce di respirare la bellezza.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Segno d’Aria

Pensieri e preoccupazioni di tipo pratico e lavorativo rischiano di gustare un po’ gli umori e le sensazioni del momento. Forse non vi sentite troppo sicuri, troppo decisi.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Segno d’Acqua

Meglio evitare di dire troppe cose, di raccontare tutto, perché non sempre le stelle vedranno di buon occhio le vostre parole. Siate insomma prudenti prima di comunicare.

Leone (23 luglio-23 agosto) – Segno di Fuoco

Qualcuno sembra voler fare e agire senza considerare le vostre preferenze, le vostre priorità. Un fenomeno che rischia di complicare un po’ ogni tipo di collaborazione.

Vergine (24 agosto-22 settembre) – Segno di Terra

Luna e Saturno sono in opposizione, rendendovi piuttosto freddi e frenati con i rapporti, con gli slanci emotivi. Non sforzatevi di essere social ad ogni costo.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Segno d’Aria

Strano il vostro rapporto con le cose da fare: da una parte sentite infatti il bisogno di occuparvi di qualcosa, per contro non sopportate troppo le imposizioni.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Segno d’Acqua

Una persona amica potrebbe sconsigliarvi di fare qualcosa di diverso e di speciale e, probabilmente, ha ragione. Accettate i suggerimenti, anche se non vi piacciono.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Segno di Fuoco

Certamente ci sono impegni e cose da fare che non possono e che non devono aspettare, ma concedetevi almeno il lusso della pigrizia, della non voglia di fare.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Segno di Terra

Grazie alla Luna, e alle sue calde emozioni, saprete compensare ogni ostacolo o incertezza legati alla comunicazione, al relazionarvi. State con la gente.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Segno d’Aria

Evitate i confronti e le competizioni pratiche per non farci brutta figura, per non sentirvi poco adatti rispetto a qualcosa. Perché Qualcuno sembra essere avvantaggiato.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Segno d’Acqua

Opporrete, orgogliosamente, la vostra libertà di pensiero e di emozione a chi vive e pensa solo con la logica. Attenzione però a non esagerare per non fare errori.