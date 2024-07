Ariete (21 marzo – 20 aprile) – Segno di Fuoco

Mercurio vi aiuta a fare i conti con il buon senso, con pensieri e intenzioni che hanno sempre bisogno di un progetto, di una missione che sia chiara e utile.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Segno di Terra

Succede che le energie delle idee e delle parole ora siano meno favorevoli, consigliandovi un sano e utile silenzio che vi proteggerà dalle sviste, da certi errori.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Segno d’Aria

Giornata ricca di fantasia, ma anche della voglia di condividerla, di fare cose con gli altri per dare forma e senso a tutto ciò che avete pensato, inventato.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Segno d’Acqua

Salutate quel Mercurio che se ne va rendendovi meno disposti o pronti a dire, a immaginare qualcosa elaborando idee e intuizioni. Apprezzate il silenzio.

Leone (23 luglio-23 agosto) – Segno di Fuoco

Mercurio viene ad abitare insieme a voi alzando il volume delle parole e delle idee. Per questo avete voglia di dialoghi, di confronti e spiegazioni. Giusto così.

Vergine (24 agosto-22 settembre) – Segno di Terra

Facile perdervi di vista per un po’, avendo come la sensazione che certe fantasie, miste al caos, prendano il sopravvento. Perché non lasciate fare al destino?

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Segno d’Aria

Improvvisamente potete dare maggiore importanza ad un rapporto di amicizia che avevate forse trascurato un po’. Perché idee e parole funzionano.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Segno d’Acqua

Forse certi pensieri sembrano non andare nella stessa direzione dei vostri sogni, delle vostre fantasie. Avete insomma bisogno di rispettare di più ciò che amate.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Segno di Fuoco

Mercurio rende più facili e piacevoli certe relazioni, gli amori del vostro segno, le occasioni fatte per stare con gli altri. E subito migliora la socialità del segno.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Segno di Terra (22 dicembre-20 gennaio) – Segno di Terra

Finalmente parole e discorsi non sembrano essere più qualcosa di imposto o di doveroso, finalmente potrete vivere in modo spontaneo certe situazioni.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Segno d’Aria

La nuova opposizione di Mercurio vi spingerà ad esprimervi più del solito, raccontando e descrivendo emozioni, desideri e quei sentimenti difficili da controllare.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Segno d’Acqua

Perdete un po’ di vista certe persone con cui avete forse creato e immaginato qualcosa di bello, di speciale. Ma non preoccupatevi, non state sprecando nulla.