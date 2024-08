Ariete (21 marzo – 20 aprile) – Segno di Fuoco

Il vostro modo di parlare e di atteggiarvi sembra farsi, via via, sempre meno rumoroso e ottimista per assumere un tono concreto, semplice e diretto. E vi sentirete migliori.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Segno di Terra

Non smettete di lasciare che Venere inventi e crei nuove cose, che i pensieri si facciano leggeri e creativi con tutto. Per un momento in cui sognare spesso.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Segno d’Aria

Mercurio non smette di consigliarvi grande prudenza con le parole e le lunghe chiacchierate estive. Limitate parole e discorsi in spiaggia, fate poche confidenze.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Segno d’Acqua

La Luna vi aiuta ad amare e apprezzare ogni distanza, ogni situazione lontana da casa. Per questo il cielo vi spingerà ad esplorare persone e realtà.

Leone (23 luglio-23 agosto) – Segno di Fuoco

Non potete non notare una certa difficoltà nel farvi capire, nel trasmettere pensieri e desideri. Non vi rimane che parlare con le emozioni, o con le azioni concrete.

Vergine (24 agosto-22 settembre) – Segno di Terra

Per non dare ragione a chi forse si aspetta troppo da voi, finendo per stancarvi un po’, voi potete usare una Venere vicinissima e capace di grande armonia.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Segno d’Aria

L’estate accende in voi passioni e desideri, perfino quelle ambizioni che pensavate di aver lasciato a casa. Difficile rilassare i pensieri, ma vi piace così.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Segno d’Acqua

Non imponetevi di capire qualcosa che non è chiaro, che non risponde alle vostre domande. Lasciate piuttosto che ogni cosa trovi il suo tempo e il suo spazio.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Segno di Fuoco

Forse dovreste rivedere la vostra disponibilità nei confronti di chi, in questo momento, non può darvi più di tanto perché ha le idee poco chiare. Considerate questa realtà.

Capricorno

Usate Venere per decidere che cosa sia davvero utile o importante, a cosa dare insomma la priorità estiva. Fatelo con calma ma con fermezza, per vivere nell’ordine.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Segno d’Aria

Inutile ostinarsi a parlare con qualcuno, sapendo già di usare linguaggi molto diversi. Meglio rimandare ogni discorso, ogni chiarimento, Mercurio ostacola la comprensione.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Segno d’Acqua

Per contrastare una certa tensione interiore dimostrate sempre una assoluta dolcezza, quelle buone maniere che non sbagliano mai con niente.