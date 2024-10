Ariete

Si chiariscono velocemente e inaspettatamente certe questioni, certi problemi, per questo la qualità delle relazioni migliorerà rapidamente. Nuova leggerezza.

Toro

L’opposizione del Sole vi spinge a metterci maggiore impegno e entusiasmo con le cose del momento. Vi sentirete proiettati verso certe realtà, sempre coinvolti con tutto.

Gemelli

Il trigono che unisce Saturno al vostro Mercurio racconta di un momento in cui apprezzate e sopportate molto bene regole e impegni. Nulla vi peserà troppo.

Cancro

La Luna vi rende abbastanza forti e consapevoli da potervi ribellare a certe parole, a qualche insinuazione che non digerite affatto. Abbiate il coraggio di parlare.

Leone

La nuova quadratura del Sole vi porta ad essere un po’ meno espressivi o comunicativi, e molto più capaci di riflessioni, di considerazioni intime, personali.

Vergine

Grazie ad un Mercurio deciso, riuscirete a dialogare con tutte quelle situazioni che possono fare di meglio e di più. Saprete insomma motivare, spingere al miglioramento.

Bilancia

Si conclude la vostra stagione e calano leggermente le energie. Giusto in tempo per non reagire troppo bruscamente a qualcosa o qualcuno che non vi convince.

Scorpione

Siete davvero le star del momento, con un Sole che dà il via alla vostra stagione, con quel Mercurio che dialoga con tutto. Vi sentite forti, capaci di nuove cose.

Sagittario

Attenzione a quelle persone che stanno ricercando una certa precisione, che non si accontentano tanto facilmente. Provate a migliorarvi, a dare di più.

Capricorno

Momento ideale per i dialoghi, per quei discorsi un po’ complessi che hanno bisogno di chiarezza e di voglia di ascoltare. Tutte cose che questo cielo vi concede.

Acquario

Nonostante una certa attitudine verso il confronto e la comprensione reciproca, la nuova quadratura solare rischia di complicare un amore, una relazione. Attenti.

Pesci Bellissima la sensazione di poter essere per una volta capiti, apprezzati, che non vi servano troppi sforzi per trasmettere messaggi o opinioni. Tutto è più facile.