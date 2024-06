Ariete (21 marzo – 20 aprile) – Segno di Fuoco

Malgrado quel Marte che non smette di invitarvi al vivere e al fare ad ogni costo, dovreste evitare di essere impazienti, insofferenti verso i modi e i tempi giusti.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Segno di Terra

Una piccola preoccupazione pratica o professionale vi impone di essere più lenti e riflessivi rispetto ad un problema, ad una realtà. E voi non avete motivo di correre.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Segno d’Aria

Sapete di non aver bisogno di rincorrere niente e nessuno, di non dover avere fretta di fare qualcosa. Contante piuttosto su Giove e sulle piccole fortune del momento.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Segno d’Acqua

Venere e Mercurio vi sanno sempre suggerire l’opzione migliore, perché loro vi garantiscono logica e bellezza, buon gusto e una sana concretezza.

Leone (23 luglio-23 agosto) – Segno di Fuoco

Non cambiate idea o direzione seguendo magari emozioni in fuga, dando retta a paure o pressioni che non vi consentirebbero di fare la scelta giusta, quella migliore.

Vergine (24 agosto-22 settembre) – Segno di Terra

Non affrontate piccole questioni in modo troppo diretto o radicale, perché serve ancora pazienza, una certa dolcezza e la voglia di fare ogni cosa per bene.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Segno d’Aria

L’amicizia della Luna vi aiuterà ad affrontare ogni cosa con lo spirito e con l’umore migliori. Prendetevela comoda, assaporando ogni istante, ogni luce.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Segno d’Acqua

Vero, Marte vi aiuta a sentirvi forti e proiettati verso gli altri, ma non potete fare ogni cosa. Rispettate certe regole o misure, evitando di essere troppo diretti con qualcuno.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Segno di Fuoco

Usate un linguaggio che sia chiaro e comprensibile, fatelo soprattutto quando vi occuperete di piccole cose, di impegni e dei soliti doveri quotidiani.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Segno di Terra

Agite con calma, puntando sulla qualità degli impegni, senza mai avere fretta, senza sacrificarvi in nome di una velocità che probabilmente non serve.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Segno d’Aria

La vicinanza della Luna vi convincerà a fare le cose come sempre, apprezzando le abitudini e le consuetudini, facendo tutto come si deve. Per essere tranquilli.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Segno d’Acqua

Date importanza alle questioni intime e personali, senza preoccuparvi troppo di fare una bella figura, o di deludere chi si aspetta da voi grandi gesti.