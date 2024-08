Ariete (21 marzo – 20 aprile) – Segno di Fuoco

Avrete a che fare con persone che amano e che apprezzano soprattutto una certa originalità, che amano le parole inaspettate e i gesti che sorprendono.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Segno di Terra

Bello poter usare Urano, con le sue idee bizzarre, per inventarvi qualcosa di davvero bello, qualcosa che vi diverta e che vi faccia sentire i migliori. Provateci.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Segno d’Aria

La Luna vi convince a voler bene a qualcuno, mettendo da parte regole e rigidità per vivere, da vicino, un sentimento, un desiderio. E non sarà difficile farlo.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Segno d’Acqua

Qualcosa vi spinge a fare ma usando la testa, mettendovi in gioco per davvero, forse per capire fino a dove vi potete spingere, dove potete arrivare.

Leone (23 luglio-23 agosto) – Segno di Fuoco

Forse non tutti avranno voglia di condividere con voi un ideale, quelle visioni che invece vi fanno sentire forti e diversi da tutto. E allora fatelo da soli.

Vergine (24 agosto-22 settembre) – Segno di Terra

Sembra essere un momento ideale per provare a vivere ma in modo diverso, giocando un po’ con la fortuna, inventandovi diverse regole per un presente tutto da creare.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Segno d’Aria

C’è bisogno di caricarsi di idee e di sogni che funzionino, che vi raccontino qualcosa di speciale, che non perdano tempo con le parole. Alzate i pensieri e le ambizioni.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Segno d’Acqua

Non crediate che qualcuno si accontenti di poco, o di poter convincere gli altri a fare piccole cose, senza troppa emozione, senza un obiettivo concreto. Non funziona.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Segno di Fuoco

La Luna accarezza il vostro Giove facendovi sentire molto più connessi a certe persone, aiutandovi a credere in gesti e possibilità, a vivere da vicino un sentimento.

Capricorno

Affrontate ogni cosa in modo diverso, cambiando un po’ le regole del gioco, divertendovi a sovvertire precedenze e priorità. Farà bene a voi e aiuterà gli altri ad accettarvi.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Segno d’Aria

Perché non lasciate andare limiti e convenzioni per regalarvi un momento che sia davvero libero, che non pensi troppo e che si conceda dolcezza, calma? Provateci.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Segno d’Acqua

Momento ideale e fortunato per l’amore, forse perché qualcuno ha voglia di dolcezza, perché la Luna insegnerà a certe persone il valore del sentimento, dell’amare.