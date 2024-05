O roscopo di martedì 28 maggio. Come di consueto le previsioni giornaliere del nostro astrologo Stefano Vighi.

Ariete (21 marzo – 20 aprile) – Segno di Fuoco

Qualcuno vive passioni speciali e idee davvero particolari, per questo dovreste usare il presente se avete qualcosa da proporre. Perché adesso si può parlare di tutto.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Segno di Terra

Venere accende in voi desideri e passioni, facendovi sentire più forti, più adatti a fare qualcosa che vi tenta, che vi seduce. E non c’è motivo per rinunciare.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Segno d’Aria

Mercurio e Saturno oggi si parlano e si dicono cose. Così che il vostro modo di fare e di sentire si faccia solido, concreto, sempre vicino alla precisione.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Segno d’Acqua

Per una volta, non sarete giudicati eccessivamente distratti o fantasiosi. Per una volta chi avete vicino saprà apprezzare e condividere pensieri e desideri. Che bello!

Leone (23 luglio-23 agosto) – Segno di Fuoco

Provate a mettercela tutta per convincere qualcuno di qualcosa, per spiegare il perché nessuno dovrebbe avere paura di accettare una vostra idea.

Vergine (24 agosto-22 settembre) – Segno di Terra

Decisamente un momento interessante perché capace di farvi vivere al meglio ogni forma di precisione e di chiarezza. Tutto sarà fatto in un certo modo, a prova di Vergine.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Segno d’Aria

Ci sono momenti in cui i desideri si fanno sentire, in cui certe idee si illuminano e non ci consentono di fare diversamente. Voi lasciatevi portare dai pensieri.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Segno d’Acqua

Non affrontate troppo di petto una questione di casa, una vicenda che parla di compiti e di responsabilità. Non fatelo per non complicare ogni cosa.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Segno di Fuoco

Bravissimi, riuscirete a trasmettere entusiasmo e ottimismo a chi vi ascolta, diventando tra i migliori compagni di presente. Per questo sarete apprezzati e ricercati.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Segno di Terra

Si farà sentire il bisogno di dire, di discutere e capire meglio la realtà dei fatti. Dunque accendete i pensieri e lasciate andare le parole, perché Mercurio vi ascolta.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Segno d’Aria

Succede che la Luna sfiori Plutone, spostando le vostre emozioni ad un livello più profondo e meno visibile. Preparatevi a pensieri importanti, a nuove riflessioni.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Segno d’Acqua

Strano il modo di dialogare con gli altri. Perché saprete dire e condividere usando soprattutto le regole, le azioni precise, quei pensieri che non girano intorno alla realtà.