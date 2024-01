L’oroscopo di martedì 30 gennaio

O roscopo di martedì 30 gennaio. Come di consueto le previsioni giornaliere del nostro astrologo Stefano Vighi

Ariete

Questa Luna opposta vi spinge a capire meglio ogni cosa, ad usare sempre e comunque una certa curiosità rispetto a realtà o parole. Difficile mentirvi.

Toro

Vivete ancora immersi in uno strano ottimismo che forse non vi spiegate ma che vi aiuta a vivere meglio la giornata. Non fatevi troppe domande, sorridete.

Gemelli

Le emozioni sembrano crescere, migliorare, facendosi più leggere e luminose. Tanto che avrete voglia di capire da vicino qualcosa, senza paura.

Cancro

La Luna di oggi vi convincerà a diminuire parole e discorsi facendovi, via via, sempre più riservati, gelosi delle vostre realtà. Cambiando il modo di relazionarvi.

Leone

Si accendono dialoghi e connessioni con le persone vicine, quelle che vi fanno compagnia. E subito ogni discorso sarà interessante, utile, costruttivo.

Vergine

Mercurio non smette di accendere idee e invenzioni nel vostro presente, di farvi sentire stimolatissimi con i pensieri, dando risposte brillanti a tutti.

Bilancia

La Luna entra nel vostro segno per accendere emozioni e intenzioni. Così vi sentite pronti per fare qualcosa, decisi nell’agire, nel decidere per tutti.

Scorpione

Urano vi lascia addosso la voglia di cambiare certe situazioni, forse per non sentirvi troppo passivi rispetto a qualcosa che succede. Attenzione ad ogni forma di orgoglio.

Sagittario

L’umore migliora sensibilmente, facendovi percepire come buone possibilità tutte quelle cose che, fino a ieri, scambiavate con i pesi, con gli obblighi.

Capricorno

Difficile spaventarvi o rallentarvi, perché siete carichi di energie, di promesse. Per questo sarà una giornata in cui dimostrerete di saper resistere a tutto.

Acquario

Il trigono lunare vi aiuta a vivere e ad accogliere meglio i dubbi di un Plutone che ora vi è vicino. Dunque non abbiate paura di scoprire certe verità.

Pesci

Vi sentite meno in dovere di abbracciare qualcuno, di dimostrare il vostro affetto o attenzione a chi se lo aspetta. Qualcosa che rilassa il vivere in comune.