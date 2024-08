Ariete (21 marzo – 20 aprile) – Segno di Fuoco

Qualcuno vive pensieri ed emozioni molto forti, parecchio, qualcosa che forse non vi piacerà. Ma non potrete impedire che altri vivano un momento speciale.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Segno di Terra

Sarà un momento facile e divertente, un tempo che darà sempre ragione alle vostre idee, al vostro stile migliore. Divertitevi a giocare con la realtà.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Segno d’Aria

Le emozioni oggi potrebbero farvi vedere, più del solito e del dovuto, i limiti del vostro fare, le contraddizioni del momento. Non siate troppo severi con voi stessi.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Segno d’Acqua

Avete voglia di chiacchiere, di parole e di cose sempre leggere. Sarete molto meno sensibili ai doveri, alle cose che dovete fare, svolgere. In fondo è estate.

Leone (23 luglio-23 agosto) – Segno di Fuoco

Del tutto inutile sforzarsi di fare o di completare qualcosa proprio ora, proprio adesso che molte cose non funzionano, non rispondono. Godetevi un po’ di tranquillità.

Vergine (24 agosto-22 settembre) – Segno di Terra

La Luna, nel vostro segno, incontra Venere e Mercurio rendendo importanti i pensieri e i sentimenti. Per questo vivrete al massimo ogni cosa, ogni situazione.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Segno d’Aria

Avete voglia e bisogno di cose silenziose, di momenti tranquilli in cui celebrare idee e pensieri ma senza fretta. Per questo non apprezzerete certe compagnie.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Segno d’Acqua

La Luna accende in voi i migliori pensieri, quegli entusiasmi che guardano negli occhi il futuro facendo piccole promesse al cuore. Per questo vi sentite al massimo.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Segno di Fuoco

Certe idee e certe regole a volte sono troppo importanti per cedere agli impulsi, alla spontaneità. Per questo dovrete imparare a filtrare le reazioni, le scelte.

Capricorno

Questo cielo vi invita ad osservare la bellezza e l’importanza del presente, concentrandovi su tutto ciò che abbia un senso e un valore. Trascurando tutto il resto.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Segno d’Aria

Avrete a che fare con persone e colleghi che si impegnano usando sempre la testa, la logica e la misura. Dunque evitate quegli entusiasmi che sanno troppo di fantasia.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Segno d’Acqua

Questa Luna opposta vi convincerà a seguire le idee e le proposte di qualcuno, anche se magari vi sembrano poco chiare o non così utili. Divertitevi e incontrate.