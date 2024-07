Ariete (21 marzo – 20 aprile) – Segno di Fuoco

Non lasciate che una questione di orgoglio o di principio vi impediscano di fare o di vivere qualcosa invece di molto bello, di parecchio divertente. Non serve.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Segno di Terra

Una paura nascosta forse rischia di rendervi un po’ meno coraggiosi del solito. Ma voi potrete decidere di non ascoltarla, di non dare retta alle emozioni.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Segno d’Aria

Non avrete voglia di parlare o di comportarvi in modo troppo originale, forse poco comprensibile per le persone che vi sono vicine. Meglio non strafare.,

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Segno d’Acqua

Col passare delle ore sarete sempre più aperti e disposti a dialogare, a scambiare parole e idee con le persone vicine. Vi basterà saper aspettare il momento giusto.

Leone (23 luglio-23 agosto) – Segno di Fuoco

Sul lavoro preferirete comportarvi in modo chiaro e semplice, senza troppi giri di parole, senza inventarvi nulla di così strano. È la Luna a consigliarvelo.

Vergine (24 agosto-22 settembre) – Segno di Terra

Decidete di fare aspettando il momento giusto, solo quando capirete di poter contare sulle energie giuste, quelle che vi permettono quasi ogni cosa.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Segno d’Aria

Lentamente avrete sempre meno voglia e bisogno di sognare, di dare importanza a certe cose. Un po’ alla volta, diventerete concreti e precisi con tutto.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Segno d’Acqua

Certe preoccupazioni di tipo pratico e professionale oggi vi spingeranno a ricercare sempre e soltanto una certa logica, una certa normalità che vi tranquillizza.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Segno di Fuoco

A volte essere coraggiosi significa anche fare scelte scontate e non avere bisogno per forza di qualcosa di speciale. Dimostrate di essere capaci di scegliere.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Segno di Terra

Tutto si farà chiaro e funzionale con il passare delle ore, quando saprete cioè rimettere ogni cosa al suo posto, ritrovando ordine e logica interiore.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Segno d’Aria

Il tono emotivo andrà via via migliorando permettendovi di accettare e di accogliere quelle cose che brillano per originalità e per buon senso. Basta aspettare.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Segno d’Acqua

Non imponetevi nulla che non vi piaccia o che non vi convinca veramente. Non fatelo per non commettere inutili errori, per non ascoltare chi non ha ragione.