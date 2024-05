L’oroscopo di mercoledì 15 maggio

O roscopo di mercoledì 15 maggio. Come di consueto le previsioni giornaliere del nostro astrologo Stefano Vighi.



Ariete (21 marzo – 20 aprile) – Segno di Fuoco

Perdete la compagnia di Mercurio e subito c’è meno voglia di parlare, di dire e di fare pensieri. Abbracciate un silenzio che vi faccia stare bene, che vi alleggerisca.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Segno di Terra

Mercurio arriva nel segno per aggiungere velocità e intelligenza alle tante promesse di mille pianeti. Momento ideale per mettere insieme promesse e possibilità.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Segno d’Aria

Vi perdete di vista per un attimo, lasciando che siano gli altri a decidere, ad apparire. Forse perché, in fondo, sapete di avere ragione, di avere il controllo.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Segno d’Acqua

Si accendono le idee, diventano più facili e possibili i sogni, i progetti. Vi avvicinate insomma al futuro con forza e fiducia, nutrendo un ottimismo migliore.

Leone (23 luglio-23 agosto) – Segno di Fuoco

La Luna vi rende pigri, poco disposti a capire cosa succede, mai del tutto certi di avere voglia di fare cose. Non dimenticatevi delle cose importanti però.

Vergine (24 agosto-22 settembre) – Segno di Terra

Mercurio e la Luna vi rendono piuttosto fiduciosi rispetto alle cose del momento, aiutandovi a vivere bene, e in modo sereno, ogni situazione o realtà.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Segno d’Aria

Non avete più bisogno di dire e di spiegare ogni cosa, ogni dettaglio. Potete finalmente concedervi anche il lusso del silenzio, osservando e ascoltando gli altri.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Segno d’Acqua

Le stelle di oggi vi spiegano il bisogno, che avete, di concentrarvi sugli altri, di prestare attenzione a persone e realtà per non commettere errori, per non avere problemi.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Segno di Fuoco

Avete meno voglia di vivere da vicino un amore o un rapporto, forse perché c’è anche bisogno di pensare un po’ a voi stessi, alle vostre esigenze, a ciò che volete.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Segno di Terra

Percepite la voglia e la possibilità di inventarvi altre cose, di fare proposte alternative, senza paura di dire cose sbagliate, di non essere seri o responsabili.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Segno d’Aria

Le stelle vi invitano a pensare di più alle cose personali, a quella sfera che appartiene solo a voi. Dunque spostate i pensieri verso di voi, osservandovi, capendovi meglio.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Segno d’Acqua

Diventa più facile dialogare con certe persone, connettervi a chi è vicino o importante. Inventatevi discorsi e parole per rendere migliore ogni rapporto.