Ariete

Noterete come qualcuno usi grandissima fantasia per gestire e risolvere certe questioni, per svolgere compiti e darsi da fare. Perché c’è bisogno anche di altro.

Toro

Nettuno vi strega con la sua immaginazione, con quel modo liberissimo di essere e di pensare. Difficile, insomma, imporvi regole o farvi rispettare la logica.

Gemelli

Forse potete darvi una risposta e spiegarvi perché davvero non vi serve fare cose che non amate, occupandovi di dettagli o di cose troppo piccole per interessarvi.

Cancro

I bellissimi trigoni di Venere e di Nettuno sapranno diluire ogni fretta, ogni passione espressa da una Luna troppo calda e visibile per non essere notata. Rilassatevi.

Leone

Non cadete nella trappola dei sospetti dicendo magari cose poco piacevoli, raccontando verità e situazioni che non aiutano di certo a migliorare i rapporti.

Vergine

Per una volta, concedetevi di dire e di parlare liberamente, lasciando che sia anche il cuore ad esprimersi, a raccontare ciò che sente e che prova. Vi piacerà.

Bilancia

Non dovete avere paura di immaginare modi diversi per fare le solite cose, per cambiare un po’ quelle abitudini che vi stancano, che non trovano più la vostra attenzione.

Scorpione

Appena prima di lasciare il vostro segno, Venere vi aiuterà a sognare insieme a qualcuno, inventando e immaginando un presente che vi piace ancora di più.

Sagittario

Sotto un cielo fatto di dubbi e di ritardi, non è difficile sentirsi lontani dalla realtà. Ma siete un segno libero e indipendente, dunque nessuna paura di inventare.

Capricorno

Le stelle vi chiedono uno sforzo. Dovrete, cioè, lasciare andare regole e schemi, sul lavoro, per provare a metterci immaginazione nelle cose che fate. E in come le farete.

Acquario

Convincetevi di avere la possibilità di cambiare certe realtà, di fare qualcosa che vi faccia vincere anche senza troppo sforzo. Per l’Acquario nulla è impossibile.

Pesci

Nettuno si connette velocemente a Venere trasformando in bellezza il suo caos, facendo apparire piacevole ogni disordine, ogni fantasia. Nulla è mai troppo, non ora.