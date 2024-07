Ariete (21 marzo – 20 aprile) – Segno di Fuoco

Siate ricchi di idee e di passioni, ma usate meno le parole, evitando di fare grandi discorsi per convincere qualcuno. Le stelle vi preferiscono concreti, decisi.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Segno di Terra

La fantasia vi aiuterà sicuramente a migliorare gli umori, a sentirvi più liberi e distesi. Un benessere che crescerà con il passare delle ore, con il muoversi del cielo.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Segno d’Aria

Questa Luna sembra confondervi un po’ le idee e i pensieri, seducendovi con le sue distrazioni. Ecco perché non è il momento dei chiarimenti, dei grandi discorsi.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Segno d’Acqua

Contate pure su una fantasia e una forza creativa molto speciali, su quel gusto e quella bellezza che vi renderanno preziosi, capaci di ottime idee e di intuizioni a prova di stelle.

Leone (23 luglio-23 agosto) – Segno di Fuoco

Il tono emotivo si fa sorridente, leggero e anche luminoso. Solo evitate di dire o di pensare troppo in grande per non rimanere delusi dai limiti di qualcuno.

Vergine (24 agosto-22 settembre) – Segno di Terra

Potreste, via via, sviluppare una certa insofferenza nei confronti di qualcuno che si comporta in modo strano, poco comprensibile. Tenetene conto.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Segno d’Aria

La Luna vi suggerirà le parole e le mosse migliori per conquistare il cuore e la mente di qualcuno a cui tenete. Dunque sentitevi liberi di improvvisare.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Segno d’Acqua

Troverete il modo di collaborare con certe persone, di fare cose che sappiano soddisfare voi e qualcun altro. Fate la vostra parte certi che riceverete aiuti.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Segno di Fuoco

L’arrivo della Luna potrebbe spiazzarvi un po’, cogliervi impreparati, così da dubitare circa cosa sia giusto o necessario fare. Apritevi ad ogni possibilità.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Segno di Terra

Certe passioni o emozioni sembrano sfuggirvi, ed è giusto che sia così. Perché voi preferirete comunque la logica, perché non avrete voglia di cose speciali.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Segno d’Aria

Sogni e invenzioni non sembrano andare troppo d’accordo, caricandovi di desideri ma senza poi dirvi cosa fare per ottenere ciò che volete. Meglio non chiedere troppo al destino.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Segno d’Acqua Certi pensieri di lavoro sembrano complicare il vostro privato, le cose che appartengono invece soltanto a voi. Provate a impedirlo, a non portare strane tensioni a casa.