Ariete (21 marzo – 20 aprile) – Segno di Fuoco

Provate a far ripartire il dialogo insieme alla persona che amate, migliorando intese e scambi, cercando di entrare veramente tra le idee di qualcuno.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Segno di Terra

Momento ideale per decidere di impegnarvi per risolvere piccole ma fastidiosissime questioni ancora in sospeso. Perché le stelle vi aiuteranno a non sbagliare.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Segno d’Aria

Questa Luna Nuova promette di esservi veramente simpatica semplicemente perché vi somiglia un po’. Ottime occasioni per scoprire, capire e imparare.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Segno d’Acqua

Attenzione a capire meglio una persona di casa che deve compiere una scelta, che deve decidere qualcosa di importante. Siate d’aiuto, provate a consigliare.

Leone (23 luglio-23 agosto) – Segno di Fuoco

Perché non provate ad usare altri sistemi o parole per convincere qualcuno di qualcosa? Ascoltate Mercurio e le sue soluzioni, movimentate i vostri discorsi.

Vergine (24 agosto-22 settembre) – Segno di Terra

Siete perfettamente capaci di fare qualcosa, di prendere l’iniziativa, perché questo cielo vi consente di avere il controllo totale sulla situazione. Non abbiate paura.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Segno d’Aria

La Luna ricomincia da voi, dal vostro modo di fare e di pensare. Per questo vi comporterete come più vi piace, rispettando le vostre regole e le vostre preferenze.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Segno d’Acqua

Marte e Venere si scambiano di ruolo concedendovi il lusso della comprensione più vera. Per questo sarà facile entrare nei pensieri di chi vi è vicino.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Segno di Fuoco

Se una persona amica vi propone qualcosa, o vi consiglia, voi fate di tutto per accettare, per ascoltare attentamente ciò che avrà da dirvi. Avrete molto da imparare.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Segno di Terra

Non fatevi sfuggire la possibilità di cambiare qualcosa sul lavoro ma usando moltissimo il buon senso e una logica forse rara. Vi muoverete in modo perfetto.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Segno d’Aria

Le vacanze sono da poco terminate, eppure in questo momento avete voglia di evadere, di fare qualcosa di diverso per allontanarvi dalle solite cose.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Segno d’Acqua

Impossibile far cambiare idea a qualcuno che ha già deciso di prendere l’iniziativa. Potrete solo provare a capire perché lo fa e poi adattarvi a certe decisioni.