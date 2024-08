Ariete (21 marzo – 20 aprile) – Segno di Fuoco

Qualcosa sembra rendervi molto responsabili e prudenti, anche senza una ragione apparente. Per questo vi sentite meno liberi di dire e di raccontare. Peccato.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Segno di Terra

Attenzione a non coltivare sogni forse troppo rivoluzionari che finirebbero per andare contro voi stessi o certe persone vicine. Siate realisti, non inseguite i miraggi.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Segno d’Aria

Fate di tutto per non cascare nella trappola del cielo. Per non sentirvi in dovere di fare troppe cose, di impegnarvi e dimostrare qualcosa a qualcuno. Non esagerate.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Segno d’Acqua

Qualcosa, forse un interesse o un desiderio comune, sembra avvicinarvi davvero a qualcuno, a un amore. Approfittate di questo cielo per abbracciare.

Leone (23 luglio-23 agosto) – Segno di Fuoco

Ci sono persone che, nonostante la stagione, si sentono in dovere di fare qualcosa, di non perdere la concentrazione. Ma voi no, voi preferite celebrare il momento.

Vergine (24 agosto-22 settembre) – Segno di Terra

Questa Luna opposta e ambiziosa non sembra piacervi. Forse perché non notate nulla di così interessante in questo cielo, dunque concedetevi della sana tranquillità.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Segno d’Aria

In questo periodo – complice l’estate – avete voglia di perdervi, di distrarvi sempre un po’, dimenticandovi di tutto. Ma la Luna oggi proverà a farvi sentire responsabili.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Segno d’Acqua

Rinunciate, per un momento, a vivere in modo troppo coraggioso e concedetevi qualcosa di bello, di facile e di comodo. Perché questo è ciò che vuole l’estate.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Segno di Fuoco

Non sentitevi mai troppo responsabili rispetto a qualcosa o a qualcuno. Finireste per esagerare con le relazioni, con il dare importanza agli altri.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Segno di Terra

Luna e Saturno si incontrano definendo un momento fortunato per il cuore e i suoi accessori. Qualcuno accetterà le vostre contraddizioni, i vostri limiti, le vostre debolezze.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Segno d’Aria

Non mettete troppo in evidenza i vostri dubbi, le esitazioni, finendo magari per consentire a qualcuno di criticarvi. Provate a dimostrare una diversa sicurezza.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Segno d’Acqua

Possibile che le emozioni vivano un momento piuttosto serio e composto, forse riconoscendo come tutto sia relativo, come nulla sia poi tanto importante.