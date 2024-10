Ariete

Sarà facile e piacevole trascorrere del tempo con le cose di casa o di famiglia, lasciandovi conquistare da piccole dolcezze e da situazioni che riscaldano il cuore.

Toro

Anche se siete consapevoli della impossibilità di certi cambiamenti, per questa volta vi verrà facile credere in tutto ciò che vi piace e che vi fa sentire migliori.

Gemelli

Avete voglia e bisogno di darvi da fare, ma facendo ogni cosa a modo vostro, senza ascoltare troppo gli altri con le loro proposte. Mettevi d’impegno.

Cancro

Ancora la Luna a parlare dal vostro segno. Spiegandovi che è il momento giusto per dare voce e spazio a certe passioni, per agire e reagire con qualcosa che vi piace.

Leone

Lasciate che qualcosa vi faccia sentire impazienti e insofferenti, senza mai reagire. State fermi per non assecondare energie o impulsi poco saggi, non troppo fortunati.

Vergine

Bellissimo poter davvero contare su emozioni che rispettano le logiche, su sensazioni che sanno di poter contare sul buon senso. Per questo funzionerete tanto bene.

Bilancia

Una certa logica pratica vi salverà dallo strano bisogno di fare tutto e subito, di non aspettare di avere capito prima di agire, di passare all’azione.

Scorpione

Luna e Marte ggisi uniscono rendendo forti e ingombranti i sentimenti. Eppure, grazie a Mercurio, non perderete mai veramente il controllo sulle azioni.

Sagittario

Preparatevi a persone che hanno voglia di impegnarsi, ma facendolo in modo logico e funzionale. Per questo non avrete mai troppo da ridire, da contestare.

Capricorno

Se la Luna vi spinge a esagerare con qualcuno allora fatelo fino in fondo. Mettendoci passione, energia e tanta curiosità per rendere speciale un incontro.

Acquario

Siete perfettamente consapevoli di dover svolgere un compito che non vi piace gestendo cose utili anche se noiose. Trovate il modo e il tempo per fare tutto.

Pesci

Tutto sembra avvicinarvi al cuore e alle emozioni di qualcuno, facendovi respirare lo stesso desiderio, la stessa voglia di vivere una situazione speciale.