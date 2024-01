L’oroscopo di mercoledì 24 gennaio

O roscopo di mercoledì 24 gennaio. Come di consueto le previsioni giornaliere del nostro astrologo Stefano Vighi

Ariete (21 marzo – 20 aprile) – Segno di Fuoco

Avete fretta di fare qualcosa, di dimostrare la vostra originalità, il vostro coraggio e usare nuovi stili. Ma forse non c’è così tanto bisogno di correre.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Segno di Terra

Dite e parlate in modo leggero, simpatico e mai veramente legato al presente. Lo farete anche quando qualcuno non ne sarà felice, non sarà d’accordo.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Segno d’Aria

Marte accende tante piccole tensioni di cui non capite bene il senso o l’origine. Dunque meglio non alimentare tutto ciò che vi infastidisce, facendolo tacere.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Segno d’Acqua

Avete voglia di sogni, di cose libere e di pensieri che non rispettino mai veramente certe regole inutili. Qualcosa che vi fa bene e che forse vi meritate.

Leone (23 luglio-23 agosto) – Segno di Fuoco

Fate respiri profondi per rilassare quella parte di voi che sembra essere parecchio sensibile a tensioni nascoste, a energie invisibili. Sorridete spesso.

Vergine (24 agosto-22 settembre) – Segno di Terra

Non sempre permettete che la vostra mente spazi libera tra cose impossibili. Ma oggi avete anche bisogno di cose speciali, di una certa fantasia.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Segno d’Aria

Oggi fate ogni cosa ma in modo facile, semplice, senza mai imporvi grandi complicazioni, senza chiedere troppo a nessuno. Bravi. È lo stile giusto.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Segno d’Acqua

Fantasia e lentezza sembrano essere le parole d’ordine del giorno. Per un momento in cui prendervela sempre un po’ comoda, smettendo di rincorrere.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Segno di Fuoco Amate il movimento e l’esplorazione eppure, a volte, si può fare ogni cosa senza correre, senza inseguire niente e nessuno. Votatevi alla lentezza.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Segno di Terra

Brucia in voi il senso di responsabilità, il bisogno di fare e di risolvere. Per questo non sempre saprete agire rispettando la calma, andando di fretta.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Segno d’Aria

Marte vi spinge ad inseguire obiettivi e risultati che non sono così a portata di mano. Dunque impegnatevi solo per ciò che davvero ne vale la pena.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Segno d’Acqua

La giornata la pensa proprio come voi. Le stelle di oggi adorano la fantasia e la libertà d’azione, di pensiero e di intenzione, somigliandovi. Che bello!