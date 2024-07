Ariete (21 marzo – 20 aprile) – Segno di Fuoco

Rallentano le emozioni e cresce, in voi, la voglia e il bisogno di fare di più e di meglio. Qualcosa che vi renderà molto più attivi e reattivi rispetto al presente.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Segno di Terra

La pigrizia sembra conquistare il momento con la sua lentezza, con la sua voglia di rimanere anche fermi a contemplare l’estate. Non il momento per gli eccessi.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Segno d’Aria

Certe emozioni rischiano di rallentare, o addirittura fermare, le vostre intenzioni, le prossime mosse del momento. Chiedetevi se una pausa vi serva oppure no.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Segno d’Acqua

Avete voglia e bisogno di stare più vicini a chi amate, ai vostri compagni di vita, alle persone che sono importanti. Un momento che da importanza alle piccole cose.

Leone (23 luglio-23 agosto) – Segno di Fuoco

Non trascurate il bisogno e la voglia di emozioni da parte di una persona a voi vicina. Osservate le sue debolezze, le sue richieste di affetto, di attenzione.

Vergine (24 agosto-22 settembre) – Segno di Terra

La Luna oggi sembra avvicinarvi agli impegni e alle responsabilità, convincendovi anche a dare meno importanza a qualcuno per fare ciò che è necessario.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Segno d’Aria

Vi sentirete in bilico tra una Luna che è sensibile al dovere e quella Venere che invece non smette di ruggire, di accendere idee e ambizioni di bellezza. Una scelta molto facile.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Segno d’Acqua

Decidete di vivere le cose belle in modo leggero, senza mai metterci troppa emozione, lasciando che tutto vada come vuole, come è giusto che sia. Vi piacerà.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Segno di Fuoco

Qualcosa proprio vi impedisce di incontrare gli altri, di dimostrare affetto e giovialità a qualcuno che apprezza i vostri sorrisi. Sforzatevi e siate più gentili.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Segno di Terra

La Luna stringe forte il vostro Saturno, così che qualcuno davvero oggi la pensi come voi, vi faccia sentire forti e importanti. Una bella sensazione, stando bene con tutti.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Segno d’Aria

Non sembra essere il momento ideale per i grandi progetti, per quei sogni che hanno sempre bisogno di tanta fortuna. Siate concreti, accontentatevi della realtà.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Segno d’Acqua

Forse qualcosa vi impedisce di esprimere ottimismo, di credere in qualcosa che vi piace. Perché questa Luna è troppo seria e precisa per illudervi.