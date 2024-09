Ariete (21 marzo – 20 aprile) – Segno di Fuoco

È possibile che qualcosa vi ricordi di impegni o di cose da fare, facendovi così sentire in colpa se e quando ignorerete certe responsabilità. Dedicate tempo a ciò che lo merita.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Segno di Terra

Assumerete un atteggiamento chiaro e responsabile con le persone vicine, dimostrando tutta la vostra affidabilità, la vostra capacità di rispettare le promesse.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Segno d’Aria

Il vostro Mercurio si oppone a Nettuno definendo, così, un momento in cui molte cose o situazioni cercheranno di confondervi, di farvi distrarre. Senza però riuscirci.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Segno d’Acqua

La Luna, sempre nel vostro segno, accende in voi passioni e desideri che daranno un senso ed una importanza diverse al vostro modo di amare, allo stare insieme.

Leone (23 luglio-23 agosto) – Segno di Fuoco

Decidete di parlare e di chiedere in modo sempre garbato, gentile e delicato, per non urtare la sensibilità o l’orgoglio di qualcuno. Siate prudenti.

Vergine (24 agosto-22 settembre) – Segno di Terra

Mercurio è ancora nel vostro segno, ancora troppo forte per cedere alle calde illusioni di Nettuno. Per questo saprete distinguere le idee che funzionano da quelle da evitare.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Segno d’Aria

Sentite crescere il volume dei pensieri, quell’attività mentale e logica che vi spinge a riflettere più spesso, a fare nuove e migliori domande. Mercurio si avvicina.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Segno d’Acqua

Vi sentirete capaci di andare oltre logiche e abitudini in cui non credete più tanto, violando certe situazioni per sentirvi finalmente liberi, capaci di fare ciò che volete.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Segno di Fuoco

Qualcuno ha bisogno di una estrema chiarezza, e voi dovrete compiere uno sforzo di trasparenza per non alimentare inutili dubbi o strani sospetti. Siate sinceri.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Segno di Terra

Siate decisi ma anche flessibili rispetto a certe persone: perché non ammettere i vostri errori o non concedere altre possibilità vi danneggerebbe.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Segno d’Aria

Vi sentite gentili e accoglienti con tutto, talmente tanto da accettare anche quelle cose che solitamente non amate. Dunque dedicatevi a tutto ciò che serve, che è importante.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Segno d’Acqua

La forza delle emozioni, rappresentata da una caldissima Luna amica, proprio non vi manca. Per questo vivete un momento intenso, carico, speciale.