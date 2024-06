Ariete (21 marzo – 20 aprile) – Segno di Fuoco

Percepirete, dentro di voi, un irresistibile richiamo verso il dovere, verso il bisogno di fare sempre ogni cosa in modo giusto, completo, quasi perfetto.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Segno di Terra

Certi sogni si infrangono contro i limiti del fare, contro quella logica che è sempre lì pronta a dirvi fino a dove potete sperare di arrivare. Che peccato.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Segno d’Aria

Il vostro Giove subisce le critiche di una Luna che non crede in certe occasioni o possibilità. Provate a confrontarvi con qualcuno per capire chi ha ragione.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Segno d’Acqua

Le vostre idee e intuizioni oggi vanno d’accordo con i pensieri di qualcuno, così che diventi molto più facile fare, collaborare e costruire qualcosa facendovi aiutare.

Leone (23 luglio-23 agosto) – Segno di Fuoco

Qualcuno sembra essere in vena di parole e di discorsi, e voi dovreste aprirvi a questa possibilità. Non siate troppo pigri o distanti, lasciatevi coinvolgere.

Vergine (24 agosto-22 settembre) – Segno di Terra

Ci sono momenti in cui la vostra naturale attitudine verso la perfezione è ancora più forte, ancora più importante. Merito di un Saturno che vi sosterrà.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Segno d’Aria

Marte vi spinge a guardare a tutto ciò che gli altri stanno facendo, realizzando. Sarete più attenti agli sforzi altrui, notando ogni aiuto o contributo.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Segno d’Acqua

Non smettete di fare con gli altri e per gli altri. Non lasciate da solo quel Marte che vi invita a farvi molto più vicini a certe realtà, alle cose che vi circondano.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Segno di Fuoco

Qualcuno potrebbe comportarsi in modo strano mettendo ancor più in evidenza certi vostri limiti. Ma non lasciate che questo possa abbassare il vostro umore.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Segno di Terra

Momento ideale per le parole, per i pensieri e per i discorsi che ne nascono. Mercurio davvero vi aiuta e vi spinge ad usare di più il buon senso, e voi non lo deluderete.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Segno d’Aria

Questa Luna, così vicina, sembra impedirvi di credere o di sperare in cose troppo facili, troppo a portata di stelle. Siate logici ma non anche pessimisti.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Segno d’Acqua

Qualcuno si aspetterebbe da voi risposte chiare e scelte definitive. Un qualcosa che rischia di mandarvi sotto stress, di farvi amplificare certe pressioni.