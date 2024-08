Ariete (21 marzo – 20 aprile) – Segno di Fuoco

Non sembrate amare né apprezzare quei sogni o quelle calde fantasie che qualcuno ha voglia di vivere e di mandare in onda. Preferite la chiarezza, la concretezza.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Segno di Terra

La vostra Venere farà velocemente in conti con un Nettuno in vena di confondere le idee. Insomma non fidatevi troppo di certe parole o intuizioni che si sbagliano.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Segno d’Aria

Non avete voglia di chi si distrae troppo facilmente perdendo di vista le cose che contano, quelle importanti. Per questo richiamerete spesso all’ordine.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Segno d’Acqua

Avete bisogno di sentire scorrere in voi le passioni, la giusta energia. E lo farete dando molta meno importanza alla forma o all’apparenza. In modo concreto e sincero.

Leone (23 luglio-23 agosto) – Segno di Fuoco

Non preoccupatevi adesso di ciò che direte e a come lo direte. Perché Venere ha bisogno di capire, ma poi vi saprà suggerire i discorsi, le parole.

Vergine (24 agosto-22 settembre) – Segno di Terra

Sembra esplodere il vostro amore e bisogno di ordine, di precisione e di logica. Vi caricherete infatti di un’energia che sa notare i dettagli e tutto ciò che crea caos.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Segno d’Aria

La Luna attira la vostra attenzione sulle cose importanti, quelle che nemmeno in estate possono aspettare. Per questo farete chiarezza e non vi distrarrete.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Segno d’Acqua

Avete voglia e bisogno di agire in modo logico e preciso, al netto di distrazioni o di cose fatte a metà. Per questo sarete piuttosto critici con tutti.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Segno di Fuoco

Attenzione a non dire o fare cose poco chiare per poi attirarvi rimproveri o piccole vendette da parte di qualcuno. Siate prudenti e precisi, fate ogni cosa come si deve.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Segno di Terra

Assicuratevi di essere molto chiari e comprensibili con i colleghi o mentre fate qualcosa di pratico. Perché Nettuno semina l’incomprensione, attiva il malinteso.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Segno d’Aria

Marte e la Luna accendono in voi la voglia di cose divertenti, il bisogno di celebrare una passione diversa e che vi faccia sentire migliori. Non accontentatevi di niente.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Segno d’Acqua

Nettuno, dal vostro segno, litiga con Venere, facendovi forse sentire poco adatti a certe situazioni, fuori luogo o fuori tempo con qualcuno. Ma è solo una sensazione.