L’oroscopo di mercoledì 29 maggio

O roscopo di mercoledì 29 maggio. Come di consueto le previsioni giornaliere del nostro astrologo Stefano Vighi.

Ariete (21 marzo – 20 aprile) – Segno di Fuoco

I sogni sembrano darvi ragione, facendovi sentire i più adatti alle cose che succedono, alle promesse del destino. Dunque affrontate con coraggio e sicurezza il presente.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Segno di Terra

La Luna è in vena di criticare le vostre idee, le vostre proposte. Dovrete insomma filtrare meglio le parole delle emozioni, per capire se c’è bisogno di altro oppure no.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Segno d’Aria

Non siate troppo fiduciosi rispetto a sensazioni e apparenze che la Luna oggi manda in onda. Aspettate prima di giudicare, di prendere una posizione precisa.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Segno d’Acqua

Qualcuno sembra trascurare l’originalità, la voglia di fare le cose in modo diverso, speciale. Per questo dovreste concedervi qualcosa di bello, che vi piace.

Leone (23 luglio-23 agosto) – Segno di Fuoco

Il vostro modo di esprimere emozioni e attenzione sarà passionale, potente e diretto. Non avrete voglia di parole strane o di comportamenti ambigui.

Vergine (24 agosto-22 settembre) – Segno di Terra

Prestare eccessiva attenzione alle piccole cose o ai dettagli davvero finirebbe col farvi perdere di vista la vera missione, ciò che conta. Fate attenzione.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Segno d’Aria

Divertitevi a ricercare stimolo e passione nelle altre persone, a sfidarvi nel saper prendere il meglio da chi vi è vicino. Tutta una questione di cuori, di armonie.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Segno d’Acqua

Qualcosa oggi sembra dirvi che fate la cosa giusta, regalandovi una strana e piacevole sicurezza interiore che userete per sfidare ogni cosa, ogni situazione.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Segno di Fuoco

Dovrete scegliere se fare e comportarvi come piace a voi o se, invece, accontentare qualcuno rinunciando a qualcosa, cambiando una attitudine. Giudicate voi.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Segno di Terra

Sentite che muovervi e reagire è certamente qualcosa che vi fa bene, che vi aiuta a vivere meglio con voi stessi e con le vostre emozioni. Dunque agite.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Segno d’Aria

Questa Luna vicinissima sembra farvi preferire la forza rispetto al pensiero, rispetto ad un modo di affrontare il presente che usi la logica. Strano ma vero.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Segno d’Acqua

Avrete un momento tutto per voi, un tempo che non fa rumore e che vi concede il lusso dei pensieri, della calma. Apprezzate questa rara possibilità che le stelle vi offrono.