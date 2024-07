Ariete (21 marzo – 20 aprile) – Segno di Fuoco

Darete finalmente una risposta seria e convincente a certi dubbi che ancora vi impediscono di credere, fino in fondo, ad una promessa o ad una speranza.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Segno di Terra

Siete particolarmente sensibili ad una certa precisione, a quel senso del dovere che non manca quasi mai ad un segno forte e concreto come il vostro.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Segno d’Aria

Sarete particolarmente chiari e trasparenti nel dire o ammettere qualcosa. E lo farete per spazzare ogni dubbio o sospetto, per non lasciare che qualcuno si illuda.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Segno d’Acqua

Succede che la vostra sensualità, resa luminosa da una Venere generosa e molto vicina, vi aiuti a sedurre veramente qualcuno, ad ottenere la sua attenzione.

Leone (23 luglio-23 agosto) – Segno di Fuoco

Sarete in vena di pensieri piuttosto chiari e logici, di dirvi sempre la verità. Lo farete per sfidare gli indovinelli di un Plutone che ormai non convince nemmeno sé stesso.

Vergine (24 agosto-22 settembre) – Segno di Terra

Avete una gran voglia di capire come stanno veramente certe cose, forse per avere la sensazione di esercitare il controllo su qualcosa o qualcuno. Non fatene però una priorità.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Segno d’Aria

Sarete particolarmente attenti nel dimostrare a tutti che fate ogni cosa come si deve, che non lasciate nulla al caso. Anche se non siete così sicuri che questo basterà.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Segno d’Acqua

Sarà un momento fatto di grande chiarezza e di una certa trasparenza, perché così sembrano andare le cose. State lontani dalle piccole bugie o dalle mezze verità.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Segno di Fuoco

Giove e la Luna portano molto in alto il volume delle emozioni, la vostra percezione del tutto. Solo assicuratevi di non esagerare per non rovinare il momento.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Segno di Terra

Andrete particolarmente d’accordo con le cose di lavoro e con gli obiettivi del momento. Succederà perché questo cielo saprà semplificare e migliorare ogni cosa.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Segno d’Aria

Vietato mentire a voi stessi e agli altri, forse per seguire dubbi o credere in cose che sapete non essere vere. Compite un atto di sincerità liberandovi da ciò che non ha senso.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Segno d’Acqua Darete un senso e una spiegazione al vostro bisogno di sentirvi liberi, di non ascoltare certi consigli. Perché Venere saprà sempre suggerivi l’opzione migliore.