L’oroscopo di mercoledì 31 gennaio

Oroscopo di mercoledì 31 gennaio. Come di consueto le previsioni giornaliere del nostro astrologo Stefano Vighi

Ariete

Forse ci mettete troppa energia o entusiasmo in qualcosa, aspettandovi parecchio dagli altri. Errore: forse sarebbe meglio ridurre speranze o ambizioni.

Toro

Ci sono piccoli compiti e noiose questioni che oggi sembrano voler assorbire parte della vostra attenzione. E non sempre sopporterete certe richieste.

Gemelli

Avrete uno strano rapporto con la fantasia e la creatività in genere, ma alla fine esprimerete qualcosa di bello. Concedetevi momenti di bellezza, di calore.

Cancro

Questa Luna vi impedisce di esprimere gentilezza e armonia ad una persona importante. Dunque sforzatevi di essere più sorridenti, più accoglienti.

Leone

Non sempre la vostra fretta di dire vi aiuterà a scegliere le parole o le espressioni migliori. Dunque, prima di parlare, accertatevi di essere gentili.

Vergine

Meglio evitare di fare cose complicate per dare retta ad una Luna che non ha le idee troppo chiare. Fate solo ciò di cui siete certi, di cui non avete paura.

Bilancia

Potreste mettere a fuoco certi limiti che vi impediscono di brillare e di esserci come invece vorreste. Tempo di capire che cosa vi limita, cosa vi rallenta.

Scorpione

Non è affatto colpa vostra se qualcuno non sembra capire o apprezzare i vostri sforzi. Dunque collaborate solo con chi vi chiede una mano, con chi vi parla.

Sagittario

Forse una persona amica potrebbe criticare qualcosa che fate e che vi piace, vi serve. Meglio non ascoltare troppo certi consigli, certi commenti.

Capricorno

Anche per oggi, la Luna terrà alta la vostra attenzione rispetto ad una questione di lavoro che vi distrae, che vi chiede molto. Siate pazienti, non dite di no.

Acquario

L’amicizia lunare vi consentirà di non dare mai troppo peso o importanza a certe questioni di lavoro, a certi impegni. Decidete voi quanto dedicare ad ogni cosa.

Pesci

Qualcuno sembra agire e muoversi senza aver capito, con il rischio di commettere qualche errore. Provate a farlo notare con un certo garbo.