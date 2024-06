L’oroscopo di mercoledì 5 giugno

O roscopo di mercoledì 5 giugno. Come di consueto le previsioni giornaliere del nostro astrologo Stefano Vighi.

Ariete (21 marzo – 20 aprile) – Segno di Fuoco

La Luna compie un piccolo sforzo aiutandovi a rompere certi silenzi per dialogare, per farvi empatizzare con persone e realtà che vi stanno aspettando.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Segno di Terra

Cala un po’ il tono emotivo, ma cresce la voglia e il bisogno di fare, di sentirvi davvero utili. Una sensazione che saprà movimentare il presente e rendervi soddisfatti.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Segno d’Aria

L’arrivo della Luna, nel vostro segno, porterà nuovo entusiasmo e voglia di amare. Ecco perché dovreste puntare sul cuore, perché da voi ci si aspetta maggiore emozione.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Segno d’Acqua

Facile perdersi in sogni e pensieri che non hanno regole, che non rispettano limiti e logiche. Forse avete bisogno di smarrirvi per poi ritrovarvi migliori.

Leone (23 luglio-23 agosto) – Segno di Fuoco

Saprete mettere da parte certi orgogli per poter affrontare veramente alcune realtà, accettando consigli e evidenze, facendo tutto ciò che serve, che è importante.

Vergine (24 agosto-22 settembre) – Segno di Terra

La Luna mette l’accento sulla qualità degli amori, delle cose che condividete, con persone speciali. Regalatevi momenti dedicati alle giuste emozioni.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Segno d’Aria

Siete ancora in vena di chiarimenti, di comprendervi meglio per poi forse migliorare. E anche la Luna sembra incoraggiarvi, facendovi sentire a vostro agio.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Segno d’Acqua

Sarete parecchio sensibili alle azioni e alle preferenze di qualcuno, sempre esposti alle parole, ai comportamenti degli altri. Proteggetevi però da certi errori o eccessi.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Segno di Fuoco

Davvero, in questo periodo, non dovreste mai negare i dialoghi o sottrarvi ai chiarimenti, quelli che fanno bene al cuore. Siate coraggiosi per costruire, per migliorare.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Segno di Terra

Sembrate farvi meno leggeri e molto più attenti o sensibili ai piccoli doveri del momento. Dimostrando, ancora una volta, il vostro grande senso di responsabilità.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Segno d’Aria

Tutto si fa fatalmente bello, divertente e leggero. Percepite energie che si illuminano facendo crescere le ragioni per sorridere e per essere felici del momento.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Segno d’Acqua

Avete bisogno di incontrare per davvero qualcuno, facendolo in modo totale, intimo. Vi metterete in discussione per rendere speciale ogni confronto.