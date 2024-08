Ariete (21 marzo – 20 aprile) – Segno di Fuoco

Sarà un momento tonico e forte, che vi vedrà reagire molto bene alle cose attuali, con coraggio e ambizione. Non abbiate paura di mostrare la vostra energia.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Segno di Terra

Qualcosa, forse l’estate, sembra voler scoraggiare le vostre azioni e le iniziative. Meglio insomma non imporvi nulla, non sforzarvi troppo per non arrabbiarvi.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Segno d’Aria

Sarete vittime di emozioni un po’ ribelli, di una scarsa voglia e volontà di fare, di agire e di ottenere. Rilassatevi e rimandate tutto ciò che esige impegno.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Segno d’Acqua

Attenzione a parole e atteggiamenti, a non essere fraintesi da qualcuno, magari dicendo cose che non piacciono. La qualità delle relazioni è a rischio.

Leone (23 luglio-23 agosto) – Segno di Fuoco

Il vostro Sole si connette a Giove provando a rendervi molto ottimisti, molto sensibili a promesse e possibilità. Qualcosa che vi farà bene, che vi farà sentire forti.

Vergine (24 agosto-22 settembre) – Segno di Terra

La Luna, nel vostro segno, si scontra con Giove e con Saturno. Questo significa che sarete piuttosto insofferenti sia alle proposte che ai divieti. Difficile accontentarvi.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Segno d’Aria

Certe idee o certi concetti sembrano tornare d’attualità e richiedere nuove riflessioni. Per questo vi sentirete sensibili a tutto ciò che vi aiuta a credere nel miglioramento.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Segno d’Acqua

Lasciatevi guidare da un Sole che ha voglia di fare sul serio, che non vi permetterà di accontentarvi di piccole cose. Siete decisi nel chiedere qualcosa di meglio.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Segno di Fuoco

Per gestire meglio certi rapporti, provate a spiegare che cosa è per voi davvero importante, a cosa tenete e quali sono le vostre priorità. Vi servirà.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Segno di Terra

Inutile insistere provando a convincere qualcuno di qualcosa, perché non ci riuscireste. Avete idee e interessi davvero diversi, non trovereste nessun accordo.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Segno d’Aria

Qualcuno sembra essere abbastanza preoccupato per una questione pratica. Lasciate fare, perché non sareste apprezzati se e quando proverete a dare una mano.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Segno d’Acqua

Non siate troppo spontanei ed emotivi con certe persone, mettendo così in mostra certe vostre debolezze. Meglio mantenere un atteggiamento sobrio, distaccato.