L’oroscopo di mercoledì 7 febbraio

O roscopo di mercoledì 7 febbraio. Come di consueto le previsioni giornaliere del nostro astrologo Stefano Vighi

Ariete (21 marzo – 20 aprile) – Segno di Fuoco

Qualcuno oggi si nutre di originalità, di voglia e bisogno di fare ogni cosa in modo diverso dal solito. Meglio assecondare questo stile non imponendo nulla.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Segno di Terra

Vi sentite speciali, capaci di vivere e di interpretare ogni cambiamento, ogni possibile novità. E anche la Luna vi aiuta a non avere mai paura di ciò che sarà.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Segno d’Aria

Qualcuno oggi gode di un buon umore, di ottime intenzioni. Dunque siate aperti ai rapporti, sempre generosi e disponibili con chi vi sarà vicino in queste ore.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Segno d’Acqua

Forse vi sarà richiesto un piccolo sforzo per accontentare quei pianeti che vogliono misurare la vostra voglia di cambiamento, il vostro bisogno di inventare altre realtà.

Leone (23 luglio-23 agosto) – Segno di Fuoco

Partite dalle piccole cose, accettando di iniziare dai dettagli per poi arrivare a qualcosa di grande, di importante. Anche perché qualcuno vi osserva.

Vergine (24 agosto-22 settembre) – Segno di Terra

Non impeditevi di fare qualcosa in modo poco usuale, di rompere regole e abitudini in nome di risultati migliori, di un impegno che si basa sulla fantasia.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Segno d’Aria

Per uscire da una certa routine avete bisogno di concedervi qualcosa di diverso, di speciale. E Venere vi aiuterà a farlo, a divertirvi un po’ con il presente.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Segno d’Acqua

Comportatevi in modo leggero e gentile rispetto a chi oggi avrà voglia di mettere a soqquadro il suo mercoledì. Rispettate il bisogno di originalità.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Segno di Fuoco

Grazie alla Luna, oggi vi verrà facile accettare compiti e incombenze che, solitamente, non amate. Per un mercoledì che funziona e che risolve.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Segno di Terra

Venere si carica dell’originalità di Urano portandovi questo bisogno di cambiare qualcosa. Potete inseguire nuove regole, aprendovi ad altri schemi.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Segno d’Aria

Sembra essere una giornata facile, serena, un tempo che vi concede benessere e ottimismo senza una ragione particolare. Godetevi il presente.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Segno d’Acqua

Sogni, sogni e ancora sogni. Questo accende la Luna in voi in queste ore, in questo momento che ha bisogno di lasciare andare regole e barriere per vivere.