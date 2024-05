L’oroscopo di mercoledì 8 maggio

O roscopo di mercoledì 8 maggio. Come di consueto le previsioni giornaliere del nostro astrologo Stefano Vighi.

Ariete (21 marzo – 20 aprile) – Segno di Fuoco

Decisamente avete voglia di fare qualcosa di nuovo, di iniziare esperienze o attività per sentirvi più attivi, più capaci di sentirvi utili e importanti. Fate pure.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Segno di Terra

La Luna rinasce dal vostro segno in compagnia di molti pianeti. Per questo inizia, per voi, un periodo in cui non avere mai paura di proporre, di sfidare i destini.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Segno d’Aria

Percepite come ci sia chi ha voglia di fare cose diverse, chi non si accontenta delle solite proposte, delle abitudini. Qualcosa che dovreste ascoltare e assecondare.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Segno d’Acqua

Potreste incontrare persone, facendo nascere nuove amicizie, nuove relazioni che promettono di diventare importanti, speciali. Uscite e incontrate la gente.

Leone (23 luglio-23 agosto) – Segno di Fuoco

Momento ideale per provare a cominciare con un lavoro, con una piccola missione che sentite di dover affrontare. Stelle e pianeti vi aiuteranno a non sbagliare.

Vergine (24 agosto-22 settembre) – Segno di Terra

Sembrate poter andare oltre certe paure, certe esperienze che non vi rendono troppo sicuri di voi stessi. Lentamente riacquistate sicurezza e voglia di fare.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Segno d’Aria

Qualcuno sembra voler impegnarsi per ottenere qualcosa a cui tiene. Una avventura in cui dovreste farvi coinvolgere, perché porterà fortuna anche a voi.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Segno d’Acqua

La Luna rinasce di fronte a voi, mettendovi davanti a cambiamenti e trasformazioni di tipo relazionale. Dovrete essere elastici e accoglienti con le novità.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Segno di Fuoco

Ci sono persone che sembrano avere più voglia di divertirsi e di fare cose insieme a voi. Dunque tuffatevi in un presente che saprà coinvolgervi, farvi ridere.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Segno di Terra

Se stavate aspettando il momento giusto per inventare e per creare allora fatelo adesso. Fatelo ora, mentre la Luna Nuova vi porta fortuna, vi aiuta a percepire.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Segno d’Aria

Nonostante Marte vi faccia andare sempre di corsa, nelle prossime ore potreste percepire il bisogno di guardarvi un po’ dentro, per capire che cosa succede.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Segno d’Acqua

Provate a dire, a parlare di più, perché questo cielo sembra suggerirvi le parole e i comportamenti migliori, quelli che funzionano, quelli che vi servono.