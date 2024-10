Ariete

Non siate così impulsivi nel modo di parlare, di esprimervi o di reagire alle cose del momento. Non fatelo perché Giove potrebbe farvi sbagliare con qualcuno.

Toro

È arrivato il momento di rivedere il vostro rapporto con le spese e gli sforzi in genere. Siate prudenti e centellinate le vostre energie, le finanze, per non esagerare.

Gemelli

Giove smette di funzionare dal vostro segno obbligandovi a fare i conti con chi o con cosa ora non risponde, non vi segue. Imparate a fare da soli, vi servirà.

Cancro

Sarete piuttosto sensibili ad una piccola bugia o a qualcosa che non vi è così chiaro. Avrete bisogno di chi vi dica sempre e solo la verità, ad ogni costo.

Leone

Forse un’idea o un progetto – che magari stavate pianificando insieme ad una persona amica – perdono un po’ di slancio e diventano meno interessanti.

Vergine

Qualcuno inizia a confondersi, a non darvi insomma risposte così chiare o tanto logiche, e la cosa non vi piace. Accettate imperfezioni e ritardi per non essere in tensione.

Bilancia

Usate sempre e soltanto la testa, il buon senso ed una logica ferrea. Perché credere o sperare ora non vi serve, perché avete bisogno di riscontri concreti.

Scorpione

Siate sempre comprensivi e accoglienti rispetto ad una persona vicina che ha forse fatto o agito male con qualcosa. Considerate che tutti si possono sbagliare.

Sagittario

Le vostre emozioni hanno voglia e bisogno di chi parli sempre chiaro, di chi vi dica quello che pensa, altrimenti non vi servirà ascoltare il suo parere. Funziona così.

Capricorno

Le emozioni si faranno via via più forti e importanti, proprio come la presenza di una persona che si fa sentire. Siate aperti a nuove occasioni o avventure.

Acquario

Non è il caso di esagerare con la fantasia, con quell’immaginazione che, per colpa di Giove, non sembra funzionare troppo bene. Rimanete con i piedi per terra.

Pesci Qualcuno, soprattutto sul posto di lavoro, si aspetterebbe da voi risposte precise e azioni pratiche, logiche, funzionali. Sforzatevi di non sbagliare con niente.