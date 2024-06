L’oroscopo di sabato 1 giugno

O roscopo di sabato 1 giugno. Come di consueto le previsioni giornaliere del nostro astrologo Stefano Vighi.

Ariete (21 marzo – 20 aprile) – Segno di Fuoco

La Luna entra nel vostro segno ricordandovi delle cose e dei pianeti buoni su cui potete sempre contare. Dunque un momento che vi illumina, che vi accende.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Segno di Terra

Siete in vena di fare ordine e chiarezza in qualcosa, di rimettere a posto certe realtà, indovinando direzioni e vocazioni del tutto. E non accettate ritardi.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Segno d’Aria

La Luna vi suggerisce il senso e il peso della fortuna, di quel destino difficile da indovinare ma che, ogni tanto, ci fa grandi favori. Celebrate Giove e la sua amicizia.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Segno d’Acqua

Concedetevi il lusso dei sogni, di quel modo di pensare che rende facile e possibile ogni cosa, ogni possibilità. Fatevi coccolare da queste stelle tanto gentili.

Leone (23 luglio-23 agosto) – Segno di Fuoco

Gli umori migliorano con il passare delle ore, forse perché inizierete a credere in qualcosa di bello, forse perché vi sentirete più forti e importanti.

Vergine (24 agosto-22 settembre) – Segno di Terra

Non smettete di credere in qualcosa di bello anche se di non facile, perché sarà solo tenendo fermo il pensiero verso un’idea o una passione che la fortuna succederà.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Segno d’Aria

Tante le sfide che la Luna opposta vi lancia. Il bisogno di vivere davvero qualcosa, di farvi coinvolgere in situazioni e iniziative senza avere mai paura.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Segno d’Acqua

Restate aperti e disponibili rispetto alle possibilità, a quei cambiamenti che fanno un po’ paura ma che poi fanno succedere ogni cosa. Coraggio per migliorarvi.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Segno di Fuoco

Davvero percepite un forte bisogno di incontrare gli altri, di sentirvi ancora più vicini a certe persone, ad alcune realtà importanti. Parlate e apritevi.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Segno di Terra

C’è bisogno di tanti piccoli atti di coraggio, di uscire un po’ dalla comfort zone per incontrare il mondo, per non rimanere troppo fermi sulle vostre posizioni.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Segno d’Aria

Lentamente ritroverete la voglia di parlare, di fare davvero la vostra parte, di esserci quando serve. Lentamente ogni pigrizia o bisogno di restare da soli perderanno importanza.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Segno d’Acqua

Il tono emotivo sembra essere in calo, così come certi desideri, certe passioni. Tutto diventa un po’ più facile e tranquillo, smetterete di rincorrere ogni cosa.