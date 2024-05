L’oroscopo di sabato 11 maggio

O roscopo di sabato 11 maggio. Come di consueto le previsioni giornaliere del nostro astrologo Stefano Vighi.

Ariete (21 marzo – 20 aprile) – Segno di Fuoco

Non date per scontate risposte, reazioni o verità, perché la Luna non è davvero in vena di accontentarvi. Siate pronti a discutere ogni cosa, ogni dettaglio.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Segno di Terra

Saprete parlare molto chiaramente, dicendo anche le cose che forse qualcuno non avrebbe voglia di sentire, di ammettere. Ma oggi va così.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Segno d’Aria

Potete dire e agire come piace voi, ovvero in modo veloce e curioso. Fatelo perché la Luna vi darà ragione, redendovi molto pop, molto ascoltati e osservati.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Segno d’Acqua

Non avete nessuna voglia di accettare pressioni o premure che non amate, che faticate a vivere. Dunque decidete di fare ogni cosa con i vostri tempi.

Leone (23 luglio-23 agosto) – Segno di Fuoco

Vi avvicinate alla forza imprevedibile di Urano, a quell’energia che sa come rompere gli schemi e cambiare le direzioni del destino. Preparatevi alla novità.

Vergine (24 agosto-22 settembre) – Segno di Terra

Sapete benissimo che, perché un sogno sia tale, serve dolcezza, servono calma e bellezza. Per questo non siete disposti ad accettare la fretta di qualcuno.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Segno d’Aria

Qualcosa sembra convincervi a non reagire mai troppo a certe provocazioni, a non alimentare tensioni o differenze che vi allontanano da chi amate.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Segno d’Acqua

Dovrete scegliere se inseguire una passione momentanea, ma divertente, o se, invece, coltivare un’ambizione, un traguardo importante. Non potrete fare ogni cosa.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Segno di Fuoco

Prendervi cura di qualcuno potrebbe farvi un gran bene, perché potrete distrarvi, per un momento, da certe regole, da quelle situazioni di cui non avete voglia.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Segno di Terra

Se davvero volete incontrare gli altri, seguendo il consiglio della Luna, allora dovrete prima rinunciare a certe illusioni, mettendo da parte fretta o ambizioni eccessive.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Segno d’Aria

Questa Luna vi invita a prendervi cura di qualcosa ma con grande dolcezza, rinunciando ad uno stile troppo diretto o energico, mettendoci chiarezza e buone maniere.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Segno d’Acqua

Sarà un momento facile e divertente, un tempo fatto apposta per farvi sentire migliori, per coccolarvi un po’ con certe buone abitudini. Siate gentili.