Ariete

Con la complicità della calma vi saranno improvvisamente chiare certe dinamiche di lavoro, alcune realtà che riguardano il vostro impegno con gli altri.

Toro

Qualcosa vi aiuta a percepire una nuova chiarezza interiore che vi aiuterà, sicuramente, a definire meglio obiettivi e priorità del momento. Tempo di riflettere.

Gemelli

Sotto un cielo così indeciso non resta che distrarsi e pensare a qualcosa di divertente, rimandando ogni impegno o azione precisa. Non preoccupatevi di nulla.

Cancro

Saprete mettere da parte, per un momento, la fretta incandescente di Marte per capire meglio chi avete di fronte, per ascoltare veramente chi vi parla.

Leone

La Luna vi spinge a ricercare attivamente la vicinanza e la complicità degli altri. Dunque siate aperti ad ogni forma di socialità, facendovi fare compagnia.

Vergine

Grazie a Plutone, sembrate vivere meglio, e in modo più leggero, certe dinamiche che riguardano il piacere, la fantasia e il divertimento. Tutto vi appare migliore.

Bilancia

Siete in vena di capire, di dialogare intensamente con qualcosa o qualcuno che vi appartiene, che vi è vicino. Non fatevi sfuggire l’occasione per parlare chiaro.

Scorpione

Il vostro rapporto con l’energia migliora, si fa più facile e divertente, quasi passionale. Per questo percepite una migliore qualità del fare, avete fiducia nelle stelle.

Sagittario

Plutone riparte aiutandovi a credere di più in voi stessi, malgrado le croniche indecisioni di Giove e di Saturno. Momento ideale per mettervi alla prova.

Capricorno

Qualcosa riprende a funzionare in voi, aiutandovi ad essere meno esposti a dubbi o a sospetti. La vostra energia si fa chiara e luminosa, e qualcuno lo apprezzerà.

Acquario

La Luna, nel segno, porta in alto emozioni e tentazioni, facendovi vivere da vicino qualcosa del presente. Fidatevi degli altri, aprite il cuore alla realtà.

Pesci

Vi verrà spontaneo credere ad una persona amica, dando la vostra fiducia credendo alle cose che vi verranno dette. Siate gentili e ricercate l’armonia.