Ariete (21 marzo – 20 aprile) – Segno di Fuoco

Sembra che il cielo, e le persone vicine, da voi si aspettino soprattutto risposte, conferme, soluzioni. Non è il momento dei sogni o delle idee impossibili.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Segno di Terra

Urano si accende di passioni forti, intense, a volte persino eccessive. Per questo sperimenterete un umore che non si accontenta, energie in continuo movimento.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Segno d’Aria

Emozioni e pensieri sembrano andare perfettamente d’accordo concedendovi così un momento comodo e interessante, un’energia che vi piacerà vivere.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Segno d’Acqua

Qualcosa sembra preoccuparvi impedendovi di vivere passioni e entusiasmi. Peccato. Riflettete bene per capire se davvero non potete sentirvi più liberi.

Leone (23 luglio-23 agosto) – Segno di Fuoco

Attenzione a cosa dite e a come lo direte. Perché la Luna sembra disturbare le vostre comunicazioni, rendendo facili e frequenti i malintesi o la pigrizia delle parole.

Vergine (24 agosto-22 settembre) – Segno di Terra

Non sempre potrete contare sulla necessaria energia vitale per fare tutte quelle cose che la Luna sembra suggerirvi e rendere urgenti. Usate bene il vostro tempo.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Segno d’Aria

Ci sono emozioni e pensieri che davvero possono rallentare o fermare le cose di lavoro, gli impegni e le piccole missioni del momento. E voi non dovreste sforzarvi troppo.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Segno d’Acqua

Urano è sempre più vicino al vostro Marte, per questo sentire crescere dentro di voi una certa fretta, quasi insofferenza, forse l’impazienza. Solo non esagerate.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Segno di Fuoco

Sembra che, in questo periodo, riusciate veramente a capire meglio le persone che amate, quelle con cui lavorate o fate cose. Qualcosa che rende più comoda ogni cosa.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Segno di Terra

Non lasciate che le preoccupazioni e l’impazienza di qualcuno possano compromettere un progetto o una relazione a cui tenete. Voi mantenete sempre la calma.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Segno d’Aria

Qualcuno non sembra avere affatto voglia di impegnarsi veramente, per questo noterete un po’ di impazienza o di superficialità nel modo di fare. Voi però prestate attenzione.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Segno d’Acqua

Avreste voglia di mettere qualcosa di bello e di divertente in questo presente, concedendovi della distrazione. Ma qualcuno vorrà ricordarvi gli impegni.