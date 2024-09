Ariete (21 marzo – 20 aprile) – Segno di Fuoco

Emozioni e sensazioni andranno via via alleggerendosi, caricandosi di maggiore calore e di altra bellezza. Qualcosa che migliora il vostro rapporto con tutto.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Segno di Terra

Per una volta, avrete come la sensazione che certi cambiamenti o possibilità siano più vicini, più a portata di mano. Momento ideale per i sogni.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Segno d’Aria

Noterete un netto miglioramento del vostro umore, del tasso emotivo, grazie ad una Luna che si fa amica amica del segno. Avrete voglia di scherzare, di coinvolgere.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Segno d’Acqua

Ci sarà un po’ di tutto tra i vostri pensieri attuali, dal bisogno di cambiare, a nuove passioni, al dubbio che diventa fantasia. Divertitevi a vivere le stelle.

Leone (23 luglio-23 agosto) – Segno di Fuoco

Non esagerate con niente, né con la fantasia né con una certa passione che vi porterebbe lontanissimo da dove vorreste essere o andare. Usate la prudenza.

Vergine (24 agosto-22 settembre) – Segno di Terra

La vicinanza di Sole e Mercurio vi aiutano a vivere da protagonisti questo momento. Perché vi sentite coraggiosi, perché sapete di poter fare tutto a modo vostro.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Segno d’Aria

Con un po’ di fantasia e un pizzico di passione, saprete riportare l’umore del presente verso una dimensione che vi piace e che vi convince. E tutto vi appare migliore.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Segno d’Acqua

Lentamente percepirete meno voglia o bisogno di fare, di creare e dimostrare qualcosa. Perché la Luna rassicura le vostre intenzioni, rilassandovi.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Segno di Fuoco

Saprete dire e raccontare usando grande passione e una originalità molto speciali, di quelle che si notano. Per questo potete permettervi grandi discorsi.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Segno di Terra

Preparatevi a piccole sorprese e a cose inaspettate. Che però vi aiuteranno a guardare tutto da un altro punto di vista, con nuove intuizioni e altre possibilità.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Segno d’Aria

Facile comportarvi e vivere come piace a voi, proprio con quell’originalità e quel non conformismo che vi caratterizza. Bello sentire che potete essere spontanei.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Segno d’Acqua

Facile fare pensieri e considerazioni circa le cose del momento, provando a fare pace con tutto ciò che forse non amate o che vi impedisce di vivere al massimo.