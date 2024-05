L’oroscopo di sabato 18 maggio

O roscopo di sabato 18 maggio. Come di consueto le previsioni giornaliere del nostro astrologo Stefano Vighi.

Ariete (21 marzo – 20 aprile) – Segno di Fuoco

Momento speciale per agire, per fare e per mettervi un po’ alla prova. Dunque vivete queste ore carichi di idee e di iniziative. Vietato stare con le stelle in mano.

Toro (21 aprile-20 maggio) –

Il vostro segno ospita ben due congiunzioni, qualcosa che vi farà sentire importanti. Perché stavolta siete proprio voi quelli che possono e che devono decidere.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Segno d’Aria

Impossibile non notare chi pensa in grande, chi fa grandi progetti quasi senza considerare certe realtà. Voi però siate possibilisti e non bocciate ogni iniziativa.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Segno d’Acqua

Ottimismo e originalità possono andare perfettamente d’accordo, raccontando la stessa storia. Dunque fidatevi delle stelle e fate tutto ciò che sentite giusto.

Leone (23 luglio-23 agosto) – Segno di Fuoco

Giove vi piace, vi porta energia e voglia di crescere. Proprio quello che le stelle vi promettono in queste ore, proprio ciò di cui avevate bisogno.

Vergine (24 agosto-22 settembre) – Segno di Terra

Avete a che fare con persone che finalmente proveranno a fare chiarezza, a dire e a dirsi la verità. E voi osserverete ogni cosa con soddisfazione.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Segno d’Aria

Urano vi renderà intimamente impazienti, quasi incapaci di aspettare i tempi e i modi migliori. Qualcosa di strano, per voi, un fenomeno da osservare e da accettare.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Segno d’Acqua

Di fronte a voi si consumano importanti congiunzioni. Fenomeni che vi chiederanno di accettare e di gestire alcune situazioni, che vi domandano logica e flessibilità.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Segno di Fuoco

Vi piace questa sottile energia che vi muove e che vi illumina. Amerete essere chiari e precisi con voi stessi e con le persone vicine, un’ottima premessa.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Segno di Terra

Una Luna amica vi aiuterà ad accettare, senza alcun problema, ogni tipo di confronto, di verifica o novità. Per questo dovreste fidarvi di voi stessi e degli altri.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Segno d’Aria

Qualcuno appare capace di credere in cose importanti, più che mai deciso a vivere un progetto o un programma con una buona dose di entusiasmo.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Segno d’Acqua

Siete in vena di fare parecchia chiarezza non solo dentro di voi, ma anche con gli altri, migliorando e intensificando ogni tipo di scambio, di discussione.