L’oroscopo di sabato 22 giugno

O roscopo di sabato 22 giugno. Come di consueto le previsioni giornaliere del nostro astrologo Stefano Vighi.

Ariete (21 marzo – 20 aprile) – Segno di Fuoco

Momento ideale per fare considerazioni circa la vostra professione, le cose che state facendo, ciò che costruite. Fatelo senza ascoltare troppo certe voci o persone.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Segno di Terra

Amica del vostro segno questa Luna Piena che sembra però dare ragione agli altri. Forse il momento per ammettere limiti e debolezze del vostro essere.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Segno d’Aria

Non sarete sempre d’accordo con qualcuno che prende decisioni pratiche e che non sembra fare cose che vi convincono. Provate ad essere comprensivi.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Segno d’Acqua

Accettate idee e giudizi da parte di qualcuno, trovando sempre un compromesso per non creare tensioni o aumentare certe distanze. Vi servirà.

Leone (23 luglio-23 agosto) – Segno di Fuoco

Mettete a fuoco piccoli impegni e doveri che restano in attesa, ma che non dovreste ignorare ancora. Siate pronti per svolgere quei compiti che non vi piacciono.

Vergine (24 agosto-22 settembre) – Segno di Terra

Usate la luce di questa grande Luna per creare, per inventarvi cose e per lasciarvi ispirare da qualcosa di bello. Usate forza e passione, così funzionerà.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Segno d’Aria

Momento speciale per fare considerazioni circa voi stessi e il vostro modo di essere. Ma, soprattutto, per capire meglio le dinamiche di un rapporto.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Segno d’Acqua

Siate più chiari e diretti quando parlate, dicendo ciò che pensate, spiegando il perché di certe vostre posizioni. Gli altri si aspettano una certa franchezza.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Segno di Fuoco

Questa Luna sembra spingervi a misurare da vicino le vostre capacità, a stabilire fino a dove potete e volete arrivare. Lo farete con coraggio ma anche con buon senso.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Segno di Terra

Vicinissima la Luna Piena che illumina il vostro segno. Così che giudizi e considerazioni vi vengano facili, così che arriviate a comprendere molte cose.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Segno d’Aria

È forse buon momento per capire che cosa non vi fa bene, cosa dovreste magari provare a cambiare per stare meglio con voi stessi. Pronti per rinunciare a qualcosa.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Segno d’Acqua

Siete in vena di quei sogni che hanno però un senso, una possibilità di divenire concreti, reali. Per questo non dovreste limitare i pensieri, non ora.