Ariete

Non avete voglia o bisogno di cose che vanno di fretta, di rincorrere idee o persone, perché il tempo è un grande lusso. Prendetevela comoda qualsiasi cosa dicano gli altri.

Toro

Non cercate di imporre qualcosa di strano, di particolare, perché difficilmente saprà convincere qualcuno. Meglio tenere per voi invenzioni e idee speciali.

Gemelli

Parlate sempre in modo chiaro e luminoso, senza mai nascondere niente di importante, provando ad essere trasparenti e precisi con le cose che direte.

Cancro

Ci sono momenti in cui vivete moti di orgoglio, in cui non vi potete o volete piegare a modi e a tempi che non riconoscete, che non vi interessano. Vi piace così.

Leone

Emozioni e passioni vanno d’accordo, regalandovi un momento in cui fare ogni cosa vi farà stare bene, vi farà sentire i migliori. Non risparmiatevi, andate fino in fondo.

Vergine

Le emozioni cresceranno lentamente aggiungendo la voglia di sognare, di vivere la bellezza in ogni sua forma. Qualcosa che non dovete evitare o frenare.

Bilancia

Non smettete di dire, di raccontare in modo orgoglioso e coraggioso quello che pensate, perché sapete di avere ragione. Per un momento che funziona, che vi piace.

Scorpione

Emozioni e sensazioni si fanno via via migliori, facendovi fare la pace con gli umori, con quelle realtà che solitamente vi danno un po’ fastidio. E tutto si illumina.

Sagittario

Cresce in voi l’insofferenza verso chi o cosa si comporta in modo poco chiaro nascondendo qualcosa con l’originalità, fingendo. Non sarà facile convincervi.

Capricorno

Non vi mancherà certamente un certo entusiasmo, il bisogno di sperare in qualcosa di interessante, sentendovi pronti a vivere un pensiero positivo. Avete voglia di respirare leggerezza.

Acquario

Dovrete forse dare ragione a qualcuno che vi sconsiglia di fare qualcosa, di cambiare una realtà. Fate un passo indietro ammettendo certi limiti, certe realtà.

Pesci

Evitate di parlare o di atteggiarvi in modo particolare per non innervosire qualcuno che non capirebbe il vostro stile. Muovetevi con semplicità e con chiarezza, basterà.