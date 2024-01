L’oroscopo di sabato 27 gennaio

O roscopo di sabato 27 gennaio. Come di consueto le previsioni giornaliere del nostro astrologo Stefano Vighi

Ariete (21 marzo – 20 aprile) – Segno di Fuoco

Non preoccupatevi troppo per ciò che fate o dite perché davvero oggi Marte e Mercurio vi aiuteranno a muovervi particolarmente bene con tutto.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Segno di Terra

Urano vi suggerisce di riprendere in mano un progetto o un’idea che avevate forse abbandonato. E’ tempo di capire dove vi eravate fermati.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Segno d’Aria

Il vostro Mercurio si carica di grande energia, per questo oggi vi sentite forti, pronti a combattere e a fare sempre la vostra parte. Nessuna paura.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Segno d’Acqua Le stelle vi osservano per capire se siete in grado di usare la giusta energia rispetto a certe situazioni. Siate zen, non lasciatevi innervosire da nessuno.

Leone (23 luglio-23 agosto) – Segno di Fuoco

È sabato e ciò vi spinge a fare importanti considerazioni. Dovete infatti capire se non state forse rinunciando troppo presto a qualcosa di bello.

Vergine (24 agosto-22 settembre) – Segno di Terra

Mercurio oggi vi insegna ad utilizzare molto bene una certa energia, senza però apparire per questo deboli o eccessivi. Un’ottima occasione per brillare.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Segno d’Aria

Quei pianeti in posizione di sfida si aspettano da voi la capacità di saper accettare e sopportare certe situazioni senza mai reagire in modo sbagliato.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Segno d’Acqua

Urano vi sfida a trovare il coraggio di concedervi nuove possibilità, di non voltare mai le spalle ad un destino che probabilmente poi vi sorprenderà.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Segno di Fuoco

Se il Sole proverà ad abbassare il vostro livello energetico, ecco che qualcuno vi aiuterà invece a non smettere mai di vivere al massimo, di sentirvi importanti.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Segno di Terra

Tante le promesse delle stelle di oggi. Per un cielo che vi vede sempre forti e coraggiosi, sempre capaci di decidere per voi stessi, sentendovi i protagonisti.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Segno d’Aria

Nessuna fretta di dare per impossibile qualcosa, per smettere di credere in un progetto. Questo è invece proprio il momento di ricominciare a sperare.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Segno d’Acqua

Vivete in bilico tra speranze e possibilità, in un sabato che sembra promettervi molto, ma a cui non sempre date retta. Coltivate l’ottimismo.