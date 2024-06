Ariete (21 marzo – 20 aprile) – Segno di Fuoco

Ci sono momenti fatti apposta per amare, per mettere gli occhi in quelli di chi si ama e dirsi cose bellissime. Sfruttate stelle e cuori del momento, state vicini a qualcuno.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Segno di Terra

Venere parla con Marte aprendo a nuove emozioni e occasioni che riguardano proprio il cuore. Dunque siate pronti ad un momento che punta sui sentimenti.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Segno d’Aria

Saturno si ferma facendovi percepire come meno pesanti e pressanti certe regole o responsabilità. Approfittatene per dare ragione a Giove e al suo inguaribile ottimismo.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Segno d’Acqua

Qualcuno sembra perdere di slancio e di importanza, ma voi potrete usare il momento per ristabilire nuovi equilibri tra lavoro e vita privata. Un momento utile.

Leone (23 luglio-23 agosto) – Segno di Fuoco

Riuscirete a dettare i vostri tempi e modi ad un impegno che corre e che si fa sentire. Lo farete approfittando di persone meno forti, meno determinate.

Vergine (24 agosto-22 settembre) – Segno di Terra

Avete la possibilità di collaborare e di fare cose insieme agli altri ma in modo utile, costruttivo, facile. Dunque apritevi a chi lavora con voi, fidatevi di tutti.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Segno d’Aria

Sentite il bisogno di capire e di accettare gli sforzi degli altri, di apprezzare quello che qualcuno sta cercando di dimostrare con i fatti, con le azioni concrete.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Segno d’Acqua

Marte, dall’opposizione, oggi vi spinge a ricercare un’intesa con chi amate. Dunque sarà un momento fatto anche di dolcezza, di comprensione reciproca.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Segno di Fuoco

Siate un po’ meno sicuri delle vostre azioni, mettendoci più prudenza prima di reagire, prima di fare qualcosa di nuovo e di diverso. Solo così eviterete certi problemi.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Segno di Terra

Attenzione a quel Saturno che, da questo momento, si ferma, si blocca e non esprime chiarezza. Siate meno audaci con le comunicazioni, nel modo di comportarvi.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Segno d’Aria

Normale che nutriate qualche dubbio o esitazione di tipo pratico, perché le vostre energie si prendono una pausa. Non sforzatevi di fare cose di cui non siete convinti.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Segno d’Acqua

Saturno si ferma mentre è con voi, nel vostro segno. E subito la sensazione sarà di una nuova libertà, di regole e schemi meno pesanti che vi rendono capaci di scegliere.