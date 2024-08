Ariete (21 marzo – 20 aprile) – Segno di Fuoco

Usate Marte, ancora per poco in buon aspetto, per chiarire una posizione per parlare chiaro con chi forse gioca con i dubbi, con i malintesi. Senza paura.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Segno di Terra

Sentirete di dover dedicare più tempo e energia a certe cose di casa, a quelle persone che aspettano da voi un aiuto, un consiglio. Siete preziosi.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Segno d’Aria

Davvero un momento speciale per dire, per parlare, per spiegare e informare qualcuno. Perché ci mettete logica, precisione ma anche emozione.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Segno d’Acqua

Sarete in vena di fare cose, di impegnarvi veramente per aiutare qualcuno a fare di meglio. VI sentite utili e generosi, per questo gli altri vi ameranno, vi vorranno bene.

Leone (23 luglio-23 agosto) – Segno di Fuoco

La stretta vicinanza della Luna vi aiuterà a vivere in modo gentile il presente, senza mai rinunciare ad una certa emozione, senza essere troppo freddi o distaccati.

Vergine (24 agosto-22 settembre) – Segno di Terra

Imponetevi un certo relax, il sacrosanto distacco dai soliti pensieri e dalle preoccupazioni che non vi lasciano mai in pace. Meritate un piccolo break.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Segno d’Aria

Venere e la Luna renderanno gentili i vostri pensieri e facili le speranze del momento. Scegliete con cura ogni cosa, tenendo solo il meglio, solo ciò che vi dà benessere.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Segno d’Acqua

La Luna vi impone una certa preoccupazione di tipo pratico e professionale. Per questo non sempre riuscirete a dimenticarvi di certi problemi. Provateci almeno.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Segno di Fuoco

Davvero un tempo fatto apposta per amare, per incontrare veramente certe persone, per dire e ammettere i vostri sentimenti. Siate generosi con tutti.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Segno di Terra

Se avete voglia di dare una mano a qualcuno allora fatelo adesso, ora che la qualità delle relazioni appare tranquilla, normale. Perché poi sarà un po’ meno facile.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Segno d’Aria

Arrendetevi a certe passioni, alla voglia di stare vicini a qualcuno, senza distaccarvi mai troppo dagli altri. Fatelo ascoltando una Luna che vi vuole molto social.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Segno d’Acqua

Sembrano finalmente calare certe pressioni o premure che vi hanno accompagnato negli ultimi tempi. Vi sentite insomma più tranquilli, avete più tempo per voi stessi.