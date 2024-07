Ariete (21 marzo – 20 aprile) – Segno di Fuoco

Ci sono forze importanti che si muovono dentro di voi, che agitano promesse e occasioni, forse per dirvi che non è il momento di distrarsi e di rinunciare.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Segno di Terra

Una bellissima Luna avvolge la vostra amata Venere facendovi sentire protetti, coccolati, forti con le emozioni e le percezioni del momento. E farete grandi cose.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Segno d’Aria

Non abbiate paura di reagire al presente, di dare sfogo al bisogno che sentite di dimostrare qualcosa, di esserci se e quando serve. Perché il cielo vi ama.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Segno d’Acqua

Bello convivere con una Luna tanto forte e vicina, con emozioni che vi aiuteranno ad arrivare lontano con il cuore e la fantasia. Un ottimo momento per il cuore.

Leone (23 luglio-23 agosto) – Segno di Fuoco

Non rimanete indifferenti davanti a persone e situazioni che si muovono tanto velocemente, che dimostrano di avere idee e buona volontà. Lasciatevi coinvolgere.

Vergine (24 agosto-22 settembre) – Segno di Terra

Grazie alla Luna e a Saturno, saprete dimostrare estrema precisione e affidabilità con una persona amica in merito ad una questione. E ci farete un’ottima figura.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Segno d’Aria

Le vostre preoccupazioni pratiche e lavorative sembrano essere motivate, sembrano avere un senso e una ragione precise. Riflettete meglio sulle prossime mosse.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Segno d’Acqua

Una situazione interessante saprà avvicinarvi al cuore di chi amate, forse perché avrete idee e intenzioni comuni. Dunque siate pronti a vivere qualcosa di bello.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Segno di Fuoco

Qualcuno sembra darsi molto da fare, con proposte e azioni che non vi lasceranno indifferenti. E voi, che ora siete sensibilissimi agli altri, raccoglierete la sfida.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Segno di Terra

Saturno e la Luna si capiscono e si parlano, per questo sarà un momento fortunato per l’amore e le relazioni in genere. Fate parlare il cuore, lui saprà cosa dire.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Segno d’Aria

Momento ideale e prezioso per occuparvi di piccole cose, di tutto ciò che è facile e comprensibile rimandare. Ma non questa volta. Risolvete una questione.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Segno d’Acqua Decisamente un cielo che vi saprà divertire trovando sempre le idee e gli spunti adatti a sorridere, a stare bene con chi o cosa avete accanto. Bello vivere così.