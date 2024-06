L’oroscopo di venerdì 14 giugno

O roscopo di venerdì 14 giugno. Come di consueto le previsioni giornaliere del nostro astrologo Stefano Vighi.

Ariete (21 marzo – 20 aprile) – Segno di Fuoco

Momento di grande chiarezza, di parole dirette e precise per fare ordine tra i rapporti, per non sbagliare con nessuno. Anche se forse non ne avrete voglia.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Segno di Terra

Dovrete compiere un piccolo sforzo per cercare di risolvere una questione. Perché avreste voglia di cose leggere e diverse, ma le stelle vi chiedono impegno.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Segno d’Aria

Questo cielo vi aiuterà ad essere decisamente chiari, precisi, trasparenti rispetto a intenzioni e direzioni di vita. Peccato che la Luna vi renda un po’ insofferenti.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Segno d’Acqua

Avrete voglia di comportarvi in modo alternativo, divertente, originale. Perché le solite cose ora non vi bastano, perché ricercate qualcosa di diverso.

Leone (23 luglio-23 agosto) – Segno di Fuoco

Fate la pace con i sogni, con quelle speranze di cui non sempre ci si può fidare. Riprendete contatto con un futuro di cui intravedete già certe possibilità.

Vergine (24 agosto-22 settembre) – Segno di Terra

Forse la presenza nel segno della Luna vi frena, condizionandovi con emozioni troppo forti e troppo vicine. Ma voi non perdete di vista certi obiettivi.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Segno d’Aria

Avete bisogno di respirare una certa leggerezza, di vivere idee e situazioni che vi facciano sentire bene. Per questo direte di no a chi vi chiede troppo.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Segno d’Acqua

Lasciate liberi i pensieri di muoversi tra occasioni e possibilità, sentendovi liberi di fare e di condividere qualcosa di divertente con qualcuno. È possibile.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Segno di Fuoco

Siete concentratissimi sui vostri obiettivi, talmente tanto da dimenticare di spiegare o di condividere qualcosa di importante con qualcuno. Una questione di priorità.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Segno di Terra

Dedicherete grande attenzione ai dettagli, a tutte quelle cose che per voi fanno un po’ la differenza. Una precisione che vi aiuterà a fare tutto per bene.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Segno d’Aria

Potrebbe rivelarsi un momento simpatico, ricco di spunti divertenti e di occasioni per inventare nuove realtà. Dunque non sottovalutate ciò che farete.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Segno d’Acqua

Qualcuno, con il suo modo di fare, vi impone di chiarire certe posizioni, certe preferenze. Qualcosa di cui non sempre avrete troppa voglia ma che sentite di dover fare.