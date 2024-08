Ariete (21 marzo – 20 aprile) – Segno di Fuoco

Mentre voi sembrate non sopportare alcuna regola o misura, ecco che altri, accanto a voi, dimostrano invece di essere ben disposti rispetto a certe realtà.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Segno di Terra

Vi piacerà vivere le situazioni del momento, interpretando i vostri ruoli e facendo ciò che la situazione chiede. Al contrario di altre persone che sono molto ribelli.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Segno d’Aria

Marte brucia di passione e di desiderio, contagiandovi con la sua impazienza. Attenzione però a non dimenticarvi di regole che non dicono ma che vi servono.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Segno d’Acqua

Qualcuno sembra essere poco tollerante e piuttosto teso, nervoso. E voi rispondete invece con la giusta dolcezza, dimostrando come l’estate può renderci migliori.

Leone (23 luglio-23 agosto) – Segno di Fuoco

Sogni e programmi, che guardano già all’autunno, potrebbero non convincere o non piacere a certe persone. Per questa volta provate a non raccontare i pensieri.

Vergine (24 agosto-22 settembre) – Segno di Terra

Marte e Saturno sono in rotta di collisione, gettando, in voi, una strana insofferenza, quasi il bisogno di andare contro certe realtà, certe abitudini. Meglio non farlo.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Segno d’Aria

Di fronte alla fretta e all’insoddisfazione che qualcuno vi dimostra, voi opporrete, invece, la migliore fiducia nel destino e nelle cose che accadono. Bravissimi.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Segno d’Acqua

Avrete come la sensazione che qualcuno non rispetti i vostri consigli e le vostre preferenze mentre fa qualcosa, facendovi arrabbiare. Meglio provare a capirsi.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Segno di Fuoco

Attenzione a non metterci troppa energia o entusiasmo, forse per fare contento qualcuno. Ricordatevi di certe promesse, di quelle misure che vi servono a stare bene.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Segno di Terra

La Luna, dal vostro segno, si connette a Venere provando ad addolcire il vostro presente. Per questo affronterete con calma e con gentilezza il momento, e sarete simpaticissimi.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Segno d’Aria

Dovete ammettere che, talvolta, sogni e progetti sono davvero fuori dalla portata delle nostre possibilità. O forse no? Chiedetevelo adesso, per non sprecare il vostro tempo.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Segno d’Acqua

Qualcosa, dentro di voi, sembra voler discutere con quelle strane regole che vi pesano, che non vi convincono. Dedicatevi del tempo, siate sensibili alle piccole libertà.