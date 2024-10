Oroscopo di venerdì 18 ottobre. Come di consueto le previsioni giornaliere del nostro astrologo Stefano Vighi

Ariete

Non dovete avere fretta di fare qualcosa con qualcuno, almeno non ora. Perché qualcosa sembrerebbe ostacolare ogni scambio, ogni sinergia, dunque aspettate.

Toro

Nonostante una Luna caldissima e molto vicina, che vi spinge a ricercare la compagnia e la complicità di qualcuno, non sempre le comunicazioni stavolta funzioneranno.

Gemelli

Non lasciatevi suggestionare da strane paure di cui non capite il senso e la ragione, perché potrebbe trattarsi di qualcosa che non serve, che non è reale.

Cancro

Davvero questa Luna rappresenta, per voi, un vero inno alla fantasia, ad una immaginazione che si sente liberissima di suggerirvi cose e di proporre idee.

Leone

Ci sono momenti, come questo, in cui è davvero fare ogni cosa da soli, senza aspettarsi aiuti, senza contare su nessuno. Per questa volta siate autonomi.

Vergine

Non sempre potrete esprimere liberamente idee e intenzioni, forse perché un’emozione, o una paura, vi impediscono di essere sinceri, diretti, espliciti. Non forzate nulla.

Bilancia

Aspettate un momento prima di dire la vostra, prima di farvi notare o ascoltare da qualcuno. Perché presto le stelle vi aiuteranno a parlare meglio, non c’è fretta.

Scorpione

La logica che Mercurio racconta dal vostro segno sembra scontrarsi con le emozioni, forti e potenti, da parte di qualcuno. Voi però non cedete e restate con i piedi per terra.

Sagittario

Mentre gestite le vostre insicurezze, tenete conto anche dei possibili blocchi e dei silenzi di qualcuno. Convincendovi però che non sia colpa vostra.

Capricorno

Costruite una forte intesa con qualcuno usando però solo i sentimenti, evitando di muovervi in modo troppo logico, di essere razionali quando amate.

Acquario

La chiarezza che vi viene richiesta con il lavoro e gli impegni rischia di scontrarsi con un certo bisogno di dolcezza, di cose intime. Forse dovreste coccolarvi un po’.

Pesci

Attenti, perché la vostra voglia di dire e di parlare, insieme ad una logica piuttosto zoppicante descritta da Saturno, potrebbero creare malintesi e fraintendimenti tra voi e qualcuno. Silenzio.