L’oroscopo di venerdì 19 aprile

Oroscopo di venerdì 19 aprile. Come di consueto le previsioni giornaliere del nostro astrologo Stefano Vighi.

Ariete (21 marzo – 20 aprile) – Segno di Fuoco

Tempo di fare i conti con una certa chiarezza, o saranno gli altri a farvi fare la pace con certe verità. Dunque accettate realtà e situazioni, non fate resistenza.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Segno di Terra

Inizia la vostra stagione, il tempo che vi appartiene. E lo festeggiate con idee e parole a prova di fortuna, vivendo un momento speciale fatto per capire.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Segno d’Aria

Avete voglia di sogni belli, di pensieri e speranze che sollevino il vostro umore, facendovi sorridere più spesso ad ogni cosa, ad ogni possibilità.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Segno d’Acqua

La vostra energia spesso dà il meglio quando si vota alla fantasia, ad una liberissima originalità. Tempo insomma di inventare, di scorrere veloci tra le idee.

Leone (23 luglio-23 agosto) – Segno di Fuoco

Il Sole si tinge di impegno, spingendovi a metterci molto più impegno con le cose che dovete fare. Vietata ogni forma di pigrizia, vietato rimandare o evitare.

Vergine (24 agosto-22 settembre) – Segno di Terra

È davvero il momento giusto per fare, per agire, per svolgere anche quei compiti che necessitano di abilità, di ingegno. Perché le stelle vi aiutano.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Segno d’Aria

Dalle vostre parti si respira maggiore calma, una nuova e piacevole lentezza che vi consente anche di pensare, di capire ciò che state facendo. Vi servirà.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Segno d’Acqua

Affrontate le nuove sfide di un Sole opposto usando fantasia ed una certa dose di ottimismo. Per questo saprete convincere le stelle di essere capaci di fare ogni cosa.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Segno di Fuoco

La bellezza del momento passa, soprattutto, dai dialoghi, dallo scambio di idee e di favori, dalla voglia di scherzare un po’ con il destino. Siate brillanti.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Segno di Terra

Questo cielo accende e movimenta gli umori e i pensieri del momento. E voi vi lascerete guidare dalle stelle, accettando parole e abbracci, vivendo ogni cosa.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Segno d’Aria

Cala, in voi, il bisogno e la voglia di dire, di rimanere connessi, di esprimere giudizi e pensieri. Succede perché avete prima bisogno di fare ordine tra le idee.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Segno d’Acqua

Un Marte libero e poco concreto, si innamora dell’ottimismo, delle fortune che non ti aspetto. Per questo respirate un’energia libera, capace di farvi credere a tante cose.