Ariete (21 marzo – 20 aprile) – Segno di Fuoco

Avete la sensazione di essere vicini ad un miglioramento, di non essere poi così lontani e distanti da un migliore tono vitale e personale. Siate fiduciosi.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Segno di Terra

Avrete voglia di pensare a cose importanti ma in modo libero, sciolto, spontaneo. Perché non prenderete nulla troppo sul serio, sentendovi leggeri.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Segno d’Aria

In questo periodo amate discutere e spiegare, per questo siete molto sensibili a tutto ciò che mente o che non racconta tutta la verità. Siatene consapevoli.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Segno d’Acqua

Un dubbio o una questione che non vi è troppo chiara potrebbero cambiare l’umore del giorno. Provate, però, a non dare importanza a un dettaglio.

Leone (23 luglio-23 agosto) – Segno di Fuoco

Avete bisogno di capire che davvero qualcuno è disposto a raccogliere una sfida insieme a voi, senza esitazioni, senza paure. Preferirete essere diretti.

Vergine (24 agosto-22 settembre) – Segno di Terra

Qualcosa sembra lentamente farsi capire, e voi vi sentirete subito più tranquilli, più capaci di accettare certe regole o dinamiche. State bene.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Segno d’Aria

Sforzatevi di essere sempre molto sinceri, molto obiettivi e diretti con qualcuno di casa, di famiglia. Solo così vi eviterete poi inutili discussioni.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Segno d’Acqua

Avrete voglia e bisogno di parlare e di spiegare per chiarire un punto, una verità non così evidente. Siate sempre trasparenti con tutti, dite il vero.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Segno di Fuoco

La Luna abbandona il vostro segno lasciandovi, però, un senso di confusione, di scarsa chiarezza. Ricercate persone e situazioni che invece vi danno sicurezze.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Segno di Terra

Qualcuno potrebbe dimostrarvi di non aver capito, di aver bisogno di conferme e di certezze. E voi che siete solidissimi potrete dare una mano.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Segno d’Aria

Prendetevi un giorno di pausa, evitando di fare troppe cose. Perché lo sforzo sarebbe grande e i risultati, tutto sommato, modesti. Agite con intelligenza.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Segno d’Acqua

Una questione di lavoro potrebbe sfuggirvi perché non sarete forse abbastanza attenti e concentrati. Valutate l’importanza delle cose e poi comportatevi di conseguenza.